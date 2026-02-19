ΠΑΣΟΚ: Τώρα καταλάβαμε γιατί η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωση του.

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωση του.

«Γιατί», αναφέρει, «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές ”γαλάζιο” στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ». «Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

