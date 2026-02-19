Adecco: Η προσαρμοστικότητα «κλειδί» στη σύγχρονη επαγγελματική ασφάλεια

Η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς παραμένοντας σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής, οικονομικής και τεχνολογικής αβεβαιότητας.

«Σήμερα, η επαγγελματική ασφάλεια δεν προκύπτει από έναν σταθερό τίτλο ή μια γραμμική πορεία καριέρας, αλλά από την ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται, να μαθαίνει και να εξελίσσεται διαρκώς. Η επένδυση στις δεξιότητες αποτελεί το πιο ουσιαστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ραγδαία», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Η αγορά εργασίας αλλάζει και μαζί της αλλάζει η έννοια της καριέρας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας Global Workforce of the Future του Ομίλου Adecco,

Οι παραδοσιακές και συνήθως γραμμικές επαγγελματικές διαδρομές σταδιακά υποχωρούν, καθώς οι εργαζόμενοι και οι οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες συνθήκες, νέους ρόλους και μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Η προσαρμοστικότητα και η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες επαγγελματικής ανθεκτικότητας. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας μετατοπίζεται από τη σταθερότητα της θέσης στη διαρκή ενίσχυση της απασχολησιμότητας (employability).

Από τις γραμμικές επαγγελματικές πορείες στις ευέλικτες επαγγελματικές διαδρομές

Η επαγγελματική εξέλιξη σήμερα δεν ακολουθεί πλέον μια προκαθορισμένη πορεία. Οι σύγχρονες καριέρες χαρακτηρίζονται από μεταβάσεις, επαναπροσδιορισμό ρόλων και ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης γνώσεων.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν ένα ευρύ και ευέλικτο σύνολο δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας αγοράς που αλλάζει διαρκώς. Η διάθεση για δια βίου μάθηση αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως καταλύτης νέων ευκαιριών απασχόλησης

Παράλληλα, η επένδυση σε δεξιότητες δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, με την Adecco να επισημαίνει ότι ενισχύει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη τόσο τεχνικών όσο και οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιούν νέους ρόλους, να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και να παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Οι οργανισμοί επανασχεδιάζουν ρόλους, ομάδες και μοντέλα εργασίας

Παράλληλα, οι οργανισμοί προχωρούν σε επανασχεδιασμό ρόλων, ομάδων και μοντέλων λειτουργίας, μετατοπίζοντας την έμφαση από τους παραδοσιακούς τίτλους στις δεξιότητες, τη συνεργασία και την ευελιξία. Η υιοθέτηση skill-based προσεγγίσεων επιτρέπει ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως επισημαίνει η Adecco, η Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτού του ευρύτερου παγκόσμιου μετασχηματισμού. Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που επενδύουν στρατηγικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στον επαναπροσδιορισμό ρόλων, διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για την αγορά εργασίας.