Έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, με επίσκεψη σε ένα από τα πρατήρια ελίν που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα €πιστροφή της Eurobank, μπορείτε να ανεφοδιάσετε το όχημά σας με καύσιμα κίνησης ελίν κερδίζοντας έως 6% €πιστροφή.

6% €πιστροφή με χρήση πιστωτικής κάρτας Eurobank

3% €πιστροφή με χρήση χρεωστικής κάρτας Eurobank

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές καυσίμων κίνησης στα συνεργαζόμενα πρατήρια ελίν, αξίας έως 200€ ανά συναλλαγή, που πραγματοποιούνται με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Eurobank, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα €πιστροφή.

Επιπλέον, «αν επιλέξετε τα καύσιμα ελίν Crystal Next, εξασφαλίζετε ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε διαδρομή! Με την ποιότητα και την αξιοπιστία της ελίν στο ρεζερβουάρ σας, είστε πανέτοιμοι για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

