Bloomberg: Αγοραστή για την D-Marin ψάχνει η CVC - Την αποτιμά στο 1 δισ. ευρώ

Tην πώληση της D-Marin εξετάζει η CVC σύμφωνα με το Bloomberg και συνεργάζεται με την Goldman Sachs για τη διερεύνηση ενός deal, αποτιμώντας την αξία ομίλου μαρινών που δραστηριοποιείται σε Μεσόγειο και Κόλπο σε 1 δισ. ευρώ.

Η D-Marin με δίκτυο που εκτείνεται σε περίπου 26 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης μαρίνων σκαφών αναψυχής στη Μεσόγειο και τον Κόλπο και εμφανίζει ετήσια κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 70 εκατ. ευρώ, γεγονός που, με βάση την επιδιωκόμενη αποτίμηση, συνεπάγεται πολλαπλασιαστή της τάξης των 15 φορών το EBITDA.

Οι μαρίνες της εκτείνονται από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα και την Ιταλία στα δυτικά, μέσω της Ελλάδας, της Κροατίας, της Αλβανίας και της Τουρκίας, σε αρκετές τοποθεσίες στα ΗΑΕ, εξυπηρετώντας χιλιάδες σκάφη αναψυχής και σούπερ γιοτ.

Η εταιρεία έχει επεκτείνει την παρουσία της τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας 7 μαρίνες σε όλη τη Μεσόγειο μόνο το 2024. Το περασμένο καλοκαίρι, κατέγραψε τον ρεκόρ επισκεπτών στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ αποκτήθηκε από την εταιρεία private equity από τον τουρκικό όμιλο Dogus το 2020 μέσω του Fund VII.