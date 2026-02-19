ΣΕΒ-Alba: Έναρξη 10ου κύκλου υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Τα 10 χρόνια του προγράμματος Υποτροφιών ΣΕΒ-Alba Graduate Business School - The American College of Greece γιορτάστηκαν σε πρόσφατη επετειακή εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευση των δύο φορέων στην ανάπτυξη των στελεχών των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και στην ενίσχυση σύγχρονων δεξιοτήτων ηγεσίας και καινοτομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο αντίκτυπος της δεκαετούς συνεργασίας, ενώ συζητήθηκαν οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, καθώς και η σημασία ευέλικτων και προσαρμοστικών μοντέλων ηγεσίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η έναρξη του 10ου κύκλου υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα προγράμματα Master's και MBA του Alba για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το πρόγραμμα Υποτροφιών ΣΕΒ-Alba, βασικός πυλώνας της πρωτοβουλίας «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ», προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, με στόχο την ενίσχυση των σύγχρονων δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Μέχρι σήμερα, 68 στελέχη έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα, ενισχύοντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στην αλλαγή και να προωθούν την καινοτομία στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς ο πρόεδρος του ALBA Association Στέλιος Αργυρός και ο αντιπρύτανης του Alba Graduate Business School Χρήστος Κορίτος, τονίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας από τη διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ Ντόρα Οικονόμου, η οποία υπογράμμισε την αξία της επένδυσης στη γνώση και τα οφέλη για υποτρόφους και επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκε συζήτηση με θέμα την ανθρωποκεντρική ηγεσία και την ηθική στη λήψη αποφάσεων στην εποχή των αλγορίθμων, με τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς και υποτρόφων του προγράμματος, όπου τονίστηκε η ανάγκη ισορροπίας μεταξύ τεχνολογικής προόδου και ανθρώπινων αξιών.

Οι υποτροφίες του 10ου κύκλου αφορούν τα προγράμματα The Alba MBA, MSc in Finance, MSc in Management, MSc in Strategic Human Resources Management και MSc in Marketing, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30ή Απριλίου 2026.