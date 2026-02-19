Επιχειρήσεις | Διεθνή

Newsroom
Γιώργος Προκοπίου: H Dynacom πούλησε 11 δεξαμενόπλοια VLCC στη νοτιοκορεάτικη Sinokor για
Η ελληνική ναυτιλιακή πούλησε 11 από τα VLCC της στην νοτιοκορεάτικη Sinokor, σε μια συμφωνία on-off που συζητιόταν εδώ και εβδομάδες όπως αναφέρει το tradewindnews.com.

Big deal με τη νοτιοκορεάτικη Sinokor Maritime για 11 δεξαμενόπλοια VLCC έκλεισε η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου.

Η ελληνική ναυτιλιακή πούλησε 11 από τα VLCC της στην νοτιοκορεάτικη Sinokor, σε μια συμφωνία on-off που συζητιόταν εδώ και εβδομάδες όπως αναφέρει το tradewindnews.com.

Η Dynacom πούλησε το Ioanna χωρητικότητας 318.000 dwt (κατασκευής 2008), το Georgios χωρητικότητας 300.000 dwt (κατασκευής 2009), το Polymnia χωρητικότητας 296.000 dwt (κατασκευής 2011), το Boston and Texas χωρητικότητας 300.000 dwt (και τα δύο κατασκευασμένα το 2012) και το Dalian χωρητικότητας 300.000 dwt (κατασκευής 2013).

