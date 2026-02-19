Πτώση στη Wall Street με βλέμμα σε Walmart και ΗΠΑ - Ιράν

O Dow Jones υποχωρεί 0,57% στις 49.380 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,53% στις 6.844 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,73% στις 22.586 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 19:07

Αδυνατεί να τριτώσει τις κερδοφόρες συνεδριάσεις της την Πέμπτη η Wall Street, με τους δείκτες να βάφονται στα «κόκκινα» καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά μεγέθη -προεξέχουσας της Walmart- ενώ όλο και περισσότερα μακροοικονομικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα ελέω και των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν και παρακολουθούν τις υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Dow Jones υποχωρεί 0,69% στις 49.320 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,44% στις 6.850 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,38% στις 22.665 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Walmart σκαρφαλώνει 0,03% αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ωστόσο, οι προοπτικές το ετήσιο guidance ήταν αδύναμο. Ακόμη ένα αρνητικό ορόσημο για την ίδια, είναι πως η Amazon την εκθρόνισε και κατέστη η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις παγκοσμίως.

«Μια ανάκαμψη στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, μαζί με μια παύση στην εναλλαγή των προσήμων δεν θα αποτελούσε έκπληξη τις επόμενες εβδομάδες» υπογράμμισε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων του Edward Jones. «Οι αποτιμήσεις μπορεί ήδη να αντικατοπτρίζουν έναν σημαντικό βαθμό κινδύνου αναταραχής σε σχέση με τα τρέχοντα θεμελιώδη μεγέθη», πρόσθεσε.

Βεβαίως, εκτίμησε ότι ακόμη και αν η απαισιοδοξία στον τεχνολογικό τομέα είναι υπερβολική, η προοπτική του κλάδου «να ανακτήσει βιώσιμη ηγεσία παραμένει αμφίβολη», καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να ευνοεί blue chips και βαριές μετοχές. Oι traders ανέγνωσαν και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed που υπέδειξαν ότι οι αξιωματούχοι είναι διχασμένοι σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν τα επιτόκια.

Παράλληλα, στα «μάκρο», αξιοσημείωτη μείωση σημείωσαν οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει μια ενίσχυση της αγοράς εργασίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θετικό σημάδι για την οικονομία των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για πρώτη φορά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Φεβρουαρίου ανήλθε στις 206.000, από 223.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές και η μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο.