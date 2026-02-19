Βουλή: Σε εξέλιξη η συζήτηση για το νομοσχέδιο πρόληψης καταστροφών

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών».

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών».

Με το νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στον ν.4662/2020 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Εθνικός Μηχανισμός).

Μεταξύ άλλων:

-Εντάσσονται ρητά στην επιχειρησιακή δομή του Εθνικού Μηχανισμού τα Επιχειρησιακά Κέντρα Συμβάντων (Ε.Κ.Σ.) που λειτουργούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), ενώ καταργούνται τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.).

-Ανατίθεται, στο Αυτοτελές Τμήμα Συνεργασίας με Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού κράτους και των ο.τ.α.

-Αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία αποτελεί αυτοτελή ειδική υπηρεσία υπαγόμενη στον Αρχηγό του Π.Σ.

-Ρυθμίζονται θέματα εθελοντών πυροσβεστικού σώματος και πολιτικής προστασίας

-Αναβαθμίζεται στα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η Πυροσβεστική Ακαδημία, η οποία αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Π.Σ. και Μονοτμηματική Σχολή Πυροσβεστικής Επιστήμης

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα κλείνει ένα σοβαρό κύκλο μεταρρυθμίσεων και αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας στην πατρίδα μας είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας. Κάλεσε μάλιστα τους βουλευτές για συναίνεση στην «προδιαγεγραμμένη καύση», ώστε «να δείξουμε ακόμα μια φορά στην κοινωνία και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα δεν είναι μία μη μεταρρυθμίσιμη χώρα όπως κάποιοι καλοθελητές διαλαλούσαν την προηγούμενη δεκαετία της δημοσιονομικής κρίσης υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη και τις προοπτικές της πατρίδας μας».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής της μειοψηφίας Ανδρέας Πουλάς είπε ότι έξι χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4662/2020, η κυβέρνηση έρχεται να τον τροποποιήσει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και των σοβαρών αστοχιών που αποκαλύφθηκαν μέσα από πλημμύρες, κακοκαιρίες και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Όπως τόνισε, πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν αλλάζουν την κεντρική φιλοσοφία ενός συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού και χαοτικού μηχανισμού, όπου η πραγματική ευθύνη χάνεται μέσα σε επιτροπές, μητρώα χωρίς διαλειτουργικότητα και σχέδια που μένουν στα χαρτιά.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός είπε ότι πίσω από τον εύηχο και πολλά υποσχόμενο τίτλο «Ενεργή μάχη» υπάρχει μια δέσμη αποσπασματικών ρυθμίσεων που κάποιες λύνουν ζητήματα, όμως οι περισσότερες μετακυλίουν ευθύνες, χωρίς να μεταφέρουν πόρους, που βαφτίζουν μεταρρύθμιση την υπερεργασία και που αφήνουν ακάλυπτο ή εν πάση περιπτώσει ανεπαρκές, το κρίσιμο τρίπτυχο πρόληψη-ανθρώπινο δυναμικό-δημόσιες υποδομές. Διότι αυτή είναι η αλυσίδα που πρέπει να δυναμώσει και διαρκώς να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται. Εκεί θα δοθούν οι λύσεις, είπε ο κ. Ψυχογιός.

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου είπε ότι η πολιτική προστασία, αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική, αν και αναγκαία όχι μόνο δεν αναπτύσσεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, αλλά υποτάσσεται στους στόχους της πολεμικής προετοιμασίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που υλοποιούν όλα τα κράτη-μέλη σε βάρος των πραγματικών και βασικών αναγκών των λαών. Είναι χαρακτηριστικό, σημείωσε η κ. Μανωλάκου ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης απεντάχθηκαν όλα τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Θόδωρος Δρίτσας είπε ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα προβλήματα μόνο επιχειρησιακά, την ώρα που «είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη η κλιματική κρίση να μπει στην πρώτη προτεραιότητα, με ό,τι σημαίνει αυτό επιστημονικά, θεσμικά, κοινωνικά, εργασιακά, σε επίπεδο μοντέλου παραγωγικής ανάπτυξης, διότι αλλιώς ο πλανήτης καταστρέφεται, η Μεσόγειος θα γίνει Αφρική και η Ελλάδα θα υποστεί μεγάλες συνέπειες από αυτήν την προϊούσα εξέλιξη».

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας είπε ότι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει ευελιξία σε ό,τι αφορά και την καταστολή και την πρόληψη. «Για μία ακόμη φορά έρχεται ένα νομοσχέδιο με μια πανσπερμία άρθρων, ενώ τι έλεγε η έκθεση Goldammer; Ότι εμπλέκονται έξι διαφορετικά υπουργεία, τότε, 11 διαφορετικές αρμοδιότητες και 45 διάφοροι αρμόδιοι φορείς. Από τον 'Αννα στον Καϊάφα, αυτό γίνεται, ενώ θέλουμε μια ευελιξία. Δασική Υπηρεσία ο ένας πυλώνας, Πυροσβεστική ο άλλος. Βάζετε και τους ΟΤΑ, χωρίς όμως να είναι οργανωμένοι, όπως θα έπρεπε, σε πάρα πολλά ζητήματα».

Ο αγορητής της ΚΟ «Νίκη», Κομνηνός Δελβερούδης είπε ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί άλλο ένα πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο νομοθέτημα με την εμπλοκή πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών φορέων και Υπουργείων, τα οποία βέβαια απουσιάζουν, αλλά και με τη σύσταση διαφόρων επιτροπών και υποεπιτροπών μητρώων και υπομητρώων, επιχειρησιακών κέντρων, συμβάντων και αυτοτελών διευθύνσεων πολιτικής προστασίας σε δήμους και περιφέρειες, γεγονός που προμηνύει την αναποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων στην πράξη.

Για πολυσύνθετο και γραφειοκρατικό νομοσχέδιο, που έρχεται να διορθώσει ένα προηγούμενο, που ίδια η κυβέρνηση έφτιαξε, έκανε λόγο ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπ. Μπιμπίλας, αναγνωρίζοντας τις θετικές κατευθύνσεις του όπως η ενίσχυση του συντονισμού, του σχεδιασμού και της πρόληψης. Σημείωσε ωστόσο ότι καμία θεσμική αλλαγή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πραγματική ενίσχυση του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο εισηγητής της πλειοψηφίας (ΝΔ) εισηγήθηκε την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόμου, η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ οι εισηγητές των λοιπών κομμάτων επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ