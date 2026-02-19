Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο ραντάρ του Ελ. Βενιζέλος

ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο ραντάρ του Ελ. Βενιζέλος
Λόγω της βλάβης προκλήθηκε δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε σήμερα στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Λόγω της βλάβης προκλήθηκε δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Άμεσα εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ προχώρησε σε διαγνωστικές και διορθωτικές κινήσεις και η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε. Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
Αεροδρόμια
