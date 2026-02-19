CrediaBank: Κάλεσμα σε ΓΣ για ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ

Η CrediaBank καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ., για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους έως 300 εκατ. ευρώ.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καλεί τους μετόχους η CrediaBank στις 16/03/2026 προκειμένου να λάβει την έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ανάκληση των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και χορήγηση νέας εξουσιοδότησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

3. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

4. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα γίνει είτε με φυσική παρουσία στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας (Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 109-111, Αθήνα), είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για ορισμένα ή όλα τα θέματα, οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109 -111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 και 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

