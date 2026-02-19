Επιχειρήσεις | Διεθνή

Νέα επένδυση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο - Πού «έριξε» 7,5 εκατ. δολάρια;

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέα επένδυση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο - Πού «έριξε» 7,5 εκατ. δολάρια;
Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερσταρ δαπάνησε 7,5 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει μερίδιο 10% στην HBL Pro2col Software.

Βήμα στην τεχνολογία υγείας και ευεξίας ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επενδύοντας σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που ανήκει στην Herbalife.

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερσταρ δαπάνησε 7,5 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει μερίδιο 10% στην HBL Pro2col Software.

«Η επένδυση στην Pro2col έμοιαζε με μια φυσική εξέλιξη - εκτός από το ότι εκπροσωπεί την Herbalife, είναι μια πλατφόρμα που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ασχολούνται με την υγεία και την ευεξία τους», τόνισε ο άσος της αλ Νασρ, σύμφωνα με το Βloomberg.

Η πλατφόρμα της Pro2Col χρησιμοποιεί τα εξατομικευμένα δεδομένα κάθε ανθρώπου για να δημιουργήσει ένα ειδικό πλάνο ευεξίας, με καθημερινές συνήθειες και έξυπνη παρακολούθηση της διατροφής.

Η μετοχή της Herbalife εκτινάσσεται 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ ο τίτλος της τελευταία πέντε χρόνια, έχει κατρακυλήσει 67%.

Ο αναλυτής της Mizuho Securities, Τζον Μπάουμγκαρτνερ, θεωρεί την είσοδο του CR7 ως σημαντική ευκαιρία για «ενίσχυση των δυνατοτήτων του brand», ενώ σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη δ' τριμήνου της Herbalife, εκτίμησε πως θα προκύψει περαιτέρω ανάκαμψη εσόδων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ ανά παράβαση στις επιχειρήσεις

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

tags:
Κριστιάνο Ρονάλντο
Επενδύσεις
Ποδόσφαιρο
Αθλητισμός
Υγεία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider