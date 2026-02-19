Νέα επένδυση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο - Πού «έριξε» 7,5 εκατ. δολάρια;

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερσταρ δαπάνησε 7,5 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει μερίδιο 10% στην HBL Pro2col Software.

Βήμα στην τεχνολογία υγείας και ευεξίας ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επενδύοντας σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που ανήκει στην Herbalife.

«Η επένδυση στην Pro2col έμοιαζε με μια φυσική εξέλιξη - εκτός από το ότι εκπροσωπεί την Herbalife, είναι μια πλατφόρμα που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ασχολούνται με την υγεία και την ευεξία τους», τόνισε ο άσος της αλ Νασρ, σύμφωνα με το Βloomberg.

Η πλατφόρμα της Pro2Col χρησιμοποιεί τα εξατομικευμένα δεδομένα κάθε ανθρώπου για να δημιουργήσει ένα ειδικό πλάνο ευεξίας, με καθημερινές συνήθειες και έξυπνη παρακολούθηση της διατροφής.

Η μετοχή της Herbalife εκτινάσσεται 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ ο τίτλος της τελευταία πέντε χρόνια, έχει κατρακυλήσει 67%.

Ο αναλυτής της Mizuho Securities, Τζον Μπάουμγκαρτνερ, θεωρεί την είσοδο του CR7 ως σημαντική ευκαιρία για «ενίσχυση των δυνατοτήτων του brand», ενώ σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη δ' τριμήνου της Herbalife, εκτίμησε πως θα προκύψει περαιτέρω ανάκαμψη εσόδων.