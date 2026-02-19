Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ ανά παράβαση στις επιχειρήσεις

Αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης και μπλόκο σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια βάζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Με ηλεκτρονικά τιμολόγια οι συναλλαγές όλων των επιχειρήσεων έως το τέλος του 2026.

Σαφές και αυστηρό πλαίσιο για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων θέτει η ΑΑΔΕ. Εγκύκλιος του διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τα πρόστιμα, προβλέποντας κυρώσεις από 250 έως 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση. Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά και μπορούν να ανέλθουν έως και στο 200% του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων εξομοιώνεται με μη έκδοση παραστατικού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι χειρόγραφα τιμολόγια ή τιμολόγηση μέσω μη πιστοποιημένων συστημάτων θεωρούνται παραβάσεις, εκτός εάν αποδεικνύεται περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης ή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Παράταση για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις της μετάβασης, το υπουργείο και η φορολογική διοίκηση προχώρησαν σε νέα παράταση για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όσες είχαν κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023 θα ενταχθούν υποχρεωτικά στο καθεστώς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις 2 Μαρτίου 2026, με μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως τις 3 Μαΐου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη στις 2 Φεβρουαρίου και ολοκλήρωση της περιόδου χάριτος στα τέλη Μαρτίου. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητο, με υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026 και περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στόχος της ΑΑΔΕ, είναι έως το τέλος του 2026 η ηλεκτρονική τιμολόγηση να εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις βάζοντας φρένο στη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι υπάγονται στον ΦΠΑ ή όχι και αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ειδικότερα: