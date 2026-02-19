Σουηδία: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 1,42 δισ. δολ. στο Κίεβο

Η Σουηδία ανακοίνωσε πακέτο 1,42 δισ. δολ. προς την Ουκρανία που θα περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 12,9 δισεκ. κορωνών (1,42 δισεκ. δολαρίων) προς την Ουκρανία που θα περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Συμπεριλαμβανομένου του πακέτου, που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής στήριξης ύψους 40 δισεκ. κορωνών προς την Ουκρανία το 2026, η στρατιωτική στήριξη της Σουηδίας προς την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 ανέρχεται συνολικά σε 103 δισεκ. σουηδικές κορώνες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ