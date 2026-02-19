ΗΠΑ: Ξεπέρασε τα 900 δισ. δολ. το εμπορικό έλλειμμα το 2025 – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1960

Οι υψηλοί δασμοί υποτίθεται ότι θα μείωναν τα μεγάλα και χρόνια εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ, ωστόσο αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν τα κατάφεραν.

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 901,5 δισ. δολ. το 2025, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια ελλείμματα από την έναρξη της τήρησης αρχείων το 1960, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 32,6% στα 70,3 δισ. δολάρια, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters να προβλέπουν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα συρρικνωθεί στα 55,5 δισ. δολ.. Η αύξηση των εισαγωγών ήταν 3,6% και η μείωση των εξαγωγών 1,7%.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην εξισορρόπηση των εμπορικών ροών εν μέσω κυμαινόμενων οικονομικών συνθηκών.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε πέρυσι ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα μείωναν το εμπορικό έλλειμμα, πείθοντας περισσότερες εταιρείες να κατασκευάζουν προϊόντα στην Αμερική και να μειώνουν την εξάρτηση των ΗΠΑ από τις εισαγωγές.

Ωστόσο αυτό δεν συνέβη, όπως επισημαίνει το Marketwatch. Αντ' αυτού, οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να εισάγουν τις απολύτως απαραίτητες προμήθειες από χώρες με χαμηλότερους δασμούς έναντι εκείνων με υψηλότερους.

Η Κίνα ήταν ο κύριος χαμένος, με τις εισαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ να μειώνονται κατά 28% το 2025. Το Βιετνάμ και η Ταϊβάν ήταν οι μεγάλοι νικητές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν ορισμένα κινεζικά αγαθά έφτασαν στις ΗΠΑ μέσω άλλων προορισμών.

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν παράγουν πλέον πολλά από αυτά που εισάγουν, τουλάχιστον όχι σε μεγάλες ποσότητες.