Γεωργιάδης: «Το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Νίκαιας βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας»

Με τη λειτουργία του νέου ΤΕΠ, αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες εξυπηρέτησης, καθώς οι θέσεις εξέτασης στον Παθολογικό Τομέα ενισχύονται από 13 σε 19.

Εν μέσω επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν σήμερα, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, οι βουλευτές Β΄ Πειραιώς Γιώργος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβανός, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Τραγάκης, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ελένη Κανταράκη.

Με τη λειτουργία του νέου ΤΕΠ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες εξυπηρέτησης, καθώς οι θέσεις εξέτασης στον Παθολογικό Τομέα ενισχύονται από 13 σε 19, με προοπτική επέκτασης έως 38, ενώ στον Χειρουργικό Τομέα οι 12 υφιστάμενες θέσεις μπορούν να φτάσουν τις 22.

Παράλληλα, ο χώρος Fast Track επεκτείνεται από 2 σε 7 κλίνες, τα περιστατικά λοιμωδών νοσημάτων από 1 σε 6 θέσεις και οι κλίνες ανάνηψης από 2 σε 8. Επεκτείνεται, επίσης, ο χώρος διαλογής με διακριτή είσοδο για το ΕΚΑΒ, δημιουργείται Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 16 ασθενών και για πρώτη φορά λειτουργεί αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ.

Η εγκατάσταση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος με ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, ηλεκτρονική διαλογή και σύστημα ιχνηλάτησης ενισχύει ουσιαστικά την ταχύτητα και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από 15 ιατρούς και 38 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας περισσότερους από 110.000 πολίτες ετησίως, ενώ το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» δρομολογούνται τρία ακόμη σημαντικά έργα που ενισχύουν περαιτέρω τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

«Με την έναρξη λειτουργίας του νέου ΤΕΠ ξεκινά η αναδιαμόρφωση των παλαιών χώρων, όπου δημιουργείται για πρώτη φορά Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας δυναμικότητας 16 ασθενών.

Επιπλέον, προχωρά η αναδιαρρύθμιση και πλήρης ανακαίνιση του 1ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και των συνθηκών νοσηλείας.

Τέλος, προβλέπεται η προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων στο κτίριο του ΤΕΠ, όπου θα αναπτυχθούν νέα, σύγχρονα χειρουργεία και μονάδα κεντρικής αποστείρωσης, ενισχύοντας ουσιαστικά τη χειρουργική δυναμικότητα του Νοσοκομείου».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Σήμερα παραδίδουμε στους πολίτες της Νίκαιας και του Πειραιά ένα σύγχρονο, πλήρως αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που αυξάνει ουσιαστικά τη δυναμικότητα και βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας. Με περισσότερες θέσεις εξέτασης, ενισχυμένες κλίνες, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αξιοποιείται με σχέδιο και διαφάνεια, ώστε να αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δημόσιες δομές υγείας. Και δεν σταματάμε εδώ: με τα επιπλέον έργα που δρομολογούνται στο Νοσοκομείο, ενισχύουμε συνολικά τις υποδομές του και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τα επόμενα χρόνια».

Για εμβληματικό έργο, που αποτελεί έμπρακτη αποτύπωση του ΕΣΥ που αλλάζει, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Το νέο, σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας "'Αγιος Παντελεήμων", ενός νοσοκομείου νευραλγικής σημασίας για όλο τον Πειραιά και την Δυτική Αθήνα, του οποίου οι υποδομές για δεκαετίες δεν είχαν αλλάξει ποτέ, παραδίδεται σήμερα σύγχρονο, ανακαινισμένο και ενισχυμένο. Εκτός της πλήρους ανακατασκευής των ΤΕΠ, δημιουργείται για πρώτη φορά χώρος Βραχείας Νοσηλείας, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και διακριτή είσοδο για την άμεση παραλαβή περιστατικών από το ΕΚΑΒ», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους. Κατέληξε ότι «έργα όπως αυτό αποτελούν τις εικόνες του μέλλοντος για ένα ΕΣΥ που αλλάζει, δυναμώνει, ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται».