Η Amazon εκθρόνισε τη Walmart ως η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις παγκοσμίως

Η Amazon κατέκτησε τη πρώτη θέση παγκοσμίως σε επίπεδο εσόδων εκθρονίζοντας την Walmart, και σηματοδοτώντας μία νέα τομή για τον γίγαντα του cloud computing και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το επίτευγμα αυτό πιστοποιεί την τεράστια κλίμακα στην οποία βρίσκεται πλέον η Amazon και τα άλματα που έχει διανύσει από το ταπεινό της ξεκίνημα το 1994 ως ένα μικρό διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που στεγαζόταν στο γκαράζ του Τζεφ Μπέζος στο Σιάτλ.

Η Walmart που διατηρούσε την πρωτιά για περισσότερο από μία δεκαετία, ανακοίνωσε την Πέμπτη πωλήσεις της τάξεως των 713,2 δισ. δολαρίων για το δολαρίων για το δωδεκάμηνο έως τις 31 Ιανουαρίου. Από την άλλη, η Amazon, με οικονομικό έτος που λήγει τον Δεκέμβριο, είχε ήδη ανακοινώσει πωλήσεις 717 δισ. δολαρίων νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Ο Μπέζος είχε μελετήσει προσεκτικά τον ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, υιοθετώντας πολλές από τις επιχειρηματικές στρατηγικές του καθώς έστηνε τη δική του επιχείρηση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, τα έσοδα της Amazon έχουν αυξηθεί με ρυθμό σχεδόν δεκαπλάσιο από της Walmart με ώθηση από την στροφή των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές και από τη ραγδαία ανάπτυξη της υπηρεσίας cloud, Amazon Web Services.