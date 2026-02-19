Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Ναι» στο squeeze-out για την Ακρίτας

Η Κύκλος και τα συντονισμένα πρόσωπα ελέγχουν συνολικά περίπου το 95,96% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ήτοι 26.005.977 μετοχές.

Το «πράσινο φως» στο αίτημα της Κύκλος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της Ακρίτας, άναψε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1082η/19.2.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας "ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Επ. Κεφαλαιαγοράς.

Yπενθυμίζεται, ότι η Κύκλος Συμμετοχών ΜΑΕ υπέβαλε στις 2 Φεβρουαρίου το εν λόγω αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις μετοχές της Ακρίτας, που δεν κατέχει ήδη.

Το αίτημα αφορούσε τις εναπομείνασες 1.094.937 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 4,04% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Για τις μετοχές αυτές, η Κύκλος Συμμετοχών ΜΑΕ πρόσφερε τίμημα 1,08 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό ίσο με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης.

Η Κύκλος και τα συντονισμένα πρόσωπα ελέγχουν συνολικά περίπου το 95,96% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ήτοι 26.005.977 μετοχές.