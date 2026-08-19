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ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 2,28 δισ. ευρώ στο επτάμηνο

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ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 2,28 δισ. ευρώ στο επτάμηνο
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Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41,87 δισ. ευρώ, από 36,64 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Έλλειμμα 2,28 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 έναντι πλεονάσματος 1,85 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42,88 δισ. ευρώ, από 40,82 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41,87 δισ. ευρώ, από 36,64 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης ανήλθε στα 3,6 δισ. ευρώ, έναντι 7,21 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

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tags:
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Έλλειμμα
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