Υγεία

Η άσκηση που θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι καλύτερα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η άσκηση που θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι καλύτερα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Νέα μετα-ανάλυση 30 μελετών δείχνει, ότι ένας συγκεκριμένος τύπος άσκησης φαίνεται να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ποιότητα του ύπνου.

Αν ο ύπνος σου δεν είναι όσο ξεκούραστος θα ήθελες, ίσως η λύση να μην βρίσκεται μόνο στη βραδινή ρουτίνα σου. Η άσκηση είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι μπορεί να συμβάλει σε καλύτερο ύπνο, όμως μια νέα ανάλυση ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού του Χαρμπίν στην Κίνα δείχνει ότι δεν έχουν όλες οι μορφές άσκησης την ίδια επίδραση. Και μία ξεχωρίζει.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από 30 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 2.576 άνθρωποι με διαταραχές ύπνου, διαφορετικών ηλικιών, από περισσότερες από δώδεκα χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αλλάζει το παιχνίδι των προεκλογικών παροχών - Τι φέρνει η εμπλοκή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Γιατί όλοι στις πλατείες των χωριών μιλάνε για τον δύσκολο χειμώνα που μας έρχεται

Διατακτικές σίτισης: Πότε είναι αφορολόγητες - Τι ισχύει για κουπόνια, δωροεπιταγές

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider