Η άσκηση που θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι καλύτερα

Νέα μετα-ανάλυση 30 μελετών δείχνει, ότι ένας συγκεκριμένος τύπος άσκησης φαίνεται να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ποιότητα του ύπνου.

Αν ο ύπνος σου δεν είναι όσο ξεκούραστος θα ήθελες, ίσως η λύση να μην βρίσκεται μόνο στη βραδινή ρουτίνα σου. Η άσκηση είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι μπορεί να συμβάλει σε καλύτερο ύπνο, όμως μια νέα ανάλυση ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού του Χαρμπίν στην Κίνα δείχνει ότι δεν έχουν όλες οι μορφές άσκησης την ίδια επίδραση. Και μία ξεχωρίζει.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από 30 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 2.576 άνθρωποι με διαταραχές ύπνου, διαφορετικών ηλικιών, από περισσότερες από δώδεκα χώρες.

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