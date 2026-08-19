Πόσο έχει πλουτίσει από το μπάσκετ ο Τόμας Γουόκαπ

Η περιουσία του 33χρονου πλέι μέικερ κυμαίνεται μεταξύ 3 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ, με τις πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις να «κλειδώνουν» στα 4 εκατ. ευρώ.

Στα άκρα έχει οδηγηθεί η σχέση του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ, με τον πόιντ γκαρντ να ζητά τη λύση του συμβολαίου και την αποδέσμευσή του από τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ορίσει ως «πάτωμα» τα 3 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο νατουραλιζέ της Εθνικής εάν φύγει από την Ελλάδα, με έναν από τους πιθανότερους προορισμούς για να συνεχίσει την καριέρα του να είναι το Ντουμπάι, θα έχει «γεμάτες βαλίτσες» καθώς πέρα από τρόπαια και τίτλους, έχει ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά του, με τις συμφωνίες του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, η περιουσία του 33χρονου πλέι μέικερ κυμαίνεται μεταξύ 3 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ, με τις πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις να «κλειδώνουν» στα 4 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός με ελληνική υπηκοότητα, αφού «κόπηκε» στο ΝΒΑ ντραφτ του 2016, μετά το Σάμερ Λιγκ, τελικά έπαιξε στους Γουίντι Σίτι Μπουλς στη G League έναντι σχεδόν 70.000 δολαρίων.

Ένα χρόνο αργότερα, αγωνίστηκε για την γερμανική Λουντβίγκσμπουργκ για άγνωστο ποσό και στη συνέχεια έγινε κάτοικος Λιθουανίας, μετακομίζοντας στη Ζαλγκίρις. Για την τριετία στο Κάουνας από το 2018 μέχρι το 2021 ο Γουόκαπ υπολογίζεται πως αμείφθηκε με 1,1 εκατ. ευρώ έως 1,7 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να του καταβάλλουν περί τα 1,4 εκατ. ευρώ για τις σεζόν 2021-2022 και 2022-2023 με ετήσιες απολαβές στη ζώνη των 700.000 ευρώ.

Έπειτα, με την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2027, ο Τεξανός φέρεται να βάζει στον τραπεζικό λογαριασμό του κάπου ανάμεσα σε 4 εκατ. ευρώ με 4,5 εκατ. ευρώ, έχοντας λαμβάνειν από 950.000 ευρώ μέχρι 1,2 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.