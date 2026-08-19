Νικ Κύργιος: Εκτός αγώνων τένις μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης στο αίμα του - «Έκανα τεράστιο λάθος»

O Κύργιος, πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρίσκεται εκτός των γηπέδων τουρνουά από τις 4 Αυγούστου.

Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες τένις τέθηκε σε ισχύ για τον Νικ Κύργιος, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη στο αίμα του. Συγκεκριμένα, ο Αυστραλός έδωσε δείγμα κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις Mallorca Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι περιείχε βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κύργιος, πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρίσκεται εκτός των γηπέδων τουρνουά από τις 4 Αυγούστου. Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) δήλωσε ότι ο Κύργιος είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής, «αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα».

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