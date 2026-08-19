Ειδήσεις | Διεθνή

Νικ Κύργιος: Εκτός αγώνων τένις μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης στο αίμα του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νικ Κύργιος: Εκτός αγώνων τένις μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης στο αίμα του - «Έκανα τεράστιο λάθος»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
O Κύργιος, πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρίσκεται εκτός των γηπέδων τουρνουά από τις 4 Αυγούστου.

Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες τένις τέθηκε σε ισχύ για τον Νικ Κύργιος, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη στο αίμα του. Συγκεκριμένα, ο Αυστραλός έδωσε δείγμα κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις Mallorca Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι περιείχε βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κύργιος, πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρίσκεται εκτός των γηπέδων τουρνουά από τις 4 Αυγούστου. Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) δήλωσε ότι ο Κύργιος είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής, «αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα».

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αλλάζει το παιχνίδι των προεκλογικών παροχών - Τι φέρνει η εμπλοκή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Γιατί όλοι στις πλατείες των χωριών μιλάνε για τον δύσκολο χειμώνα που μας έρχεται

Διατακτικές σίτισης: Πότε είναι αφορολόγητες - Τι ισχύει για κουπόνια, δωροεπιταγές

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider