Ταχιάος: Δεν μου αρέσουν τα οράματα, αλλά οι σχεδιασμοί - Η πορεία επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης

«Αξία έχει να αναπτύξουμε το σχέδιο, ώστε να ξέρει η πόλη τι να περιμένει και να ξέρουν οι άνθρωποι τι να περιμένουν».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μίλησε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Θεσσαλονίκη» και τον δημοσιογράφο Στέφανο Διαμαντόπουλο για την πορεία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, την κατασκευή της οδού Πόντου και τον σχεδιασμό της μελλοντικής επέκτασης προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που σημειώθηκαν στην ολοκλήρωση της γραμμής προς την Καλαμαριά, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι το έργο, όπως το γνώρισε το 2019, είχε ημιτελή σχεδιασμό και απαιτήθηκαν πέντε ακόμη συμβάσεις για να ολοκληρωθεί. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας του έργου που αιφνιδίασε ακόμη και τους μηχανικούς της Ελληνικό Μετρό, ανέφερε τα προβλήματα που προέκυψαν όταν οι νέοι συρμοί τέθηκαν σε λειτουργία: η συνεχής επικοινωνία τους με το κέντρο ελέγχου προκάλεσε κορεσμό μηνυμάτων στο δίκτυο της υφιστάμενης γραμμής, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εγκατάσταση και επαλήθευση νέων φίλτρων, καθώς και την αναβάθμιση λογισμικού που είχε ήδη εγκατασταθεί. «Δεν καθυστερήσαμε επειδή θέλαμε να καθυστερήσουμε. Καθυστερήσαμε γιατί προέκυψαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση του συστήματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της γραμμής, χαρακτήρισε ο κ. Ταχιάος την κατασκευή της οδού Πόντου, η σύμβαση για την οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Δημόσιο έχει ήδη καλύψει το κόστος των απαλλοτριώσεων, με πολιτική επιλογή της παρούσας Κυβέρνησης, ενώ η συνολική επένδυση για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η οδός Πόντου, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός, θα διευκολύνει την πρόσβαση λεωφορείων και οχημάτων στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και θα επιτρέψει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, ενώ συνολικά, θα βελτιώσει σημαντικά τις λειτουργίες της πόλης στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Υφυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ζήτημα της στάθμευσης, το οποίο γνωρίζει ότι απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής. Εξήγησε ότι, μετά τη σημαντική επένδυση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, δεν είναι αυτή τη στιγμή εύκολη η δέσμευση πρόσθετων πόρων για νέες απαλλοτριώσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής δουλειάς το προσεχές διάστημα, με αναζήτηση δημόσιων χώρων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη στάθμευση, σε συνεργασία με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, κ. Αράπογλου.

Σχετικά με τη μελλοντική σύνδεση της γραμμής με την περιοχή του Φοίνικα, ο κ. Ταχιάος περιέγραψε τον σχεδιασμό για τη διέλευση πάνω από την οδό Ικάρων – την οποία αναπλάθει ήδη ο Δήμος Καλαμαριάς – με κατάληξη στην οδό Γεωργικής Σχολής και δημιουργία κόμβου στο ύψος της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Ερωτηθείς για τη βορειοδυτική επέκταση του Μετρό, ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι έχει πρόσφατα υπογραφεί σύμβαση για τις πρόδρομες εργασίες και την ολοκλήρωση των τοπογραφικών, οι μελέτες έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ ανατίθεται τώρα η μελέτη κόστους – οφέλους, απαραίτητο βήμα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Σημείωσε ότι πρόκειται για έργο του οποίου το κόστος μετριέται σε δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο, όπως συμβαίνει διεθνώς, κατασκευάζεται αρθρωτά και αναπτύσσεται στον χρόνο, με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Η νέα γραμμή, πρόσθεσε, συνδέεται στον σχεδιασμό και με τη Χαριλάου και την Τούμπα, στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου αλλά ρεαλιστικού προγραμματισμού για την επόμενη δεκαετία.

«Δεν μου αρέσουν τα οράματα, μου αρέσουν οι σχεδιασμοί», κατέληξε ο Υφυπουργός. «Αξία έχει να αναπτύξουμε το σχέδιο, ώστε να ξέρει η πόλη τι να περιμένει και να ξέρουν οι άνθρωποι τι να περιμένουν».