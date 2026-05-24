Τουρισμός: Οι αγορές υψηλής αξίας και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Μετά το νέο ρεκόρ του 2025, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στο 2026, αλλά η μάχη πλέον δεν αφορά μόνο τις αφίξεις — αφορά την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάρκεια της τουριστικής ανάπτυξης.

Με ισχυρή δυναμική εισέρχεται στο 2026 ο ελληνικός τουρισμός, έχοντας πίσω του ακόμη μία χρονιά ρεκόρ αλλά και μπροστά του μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων. Παρότι μάλιστα η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ανθεκτικούς και ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, οι νέες τάσεις που αναδεικνύονται, οι μετατοπίσεις των αγορών που παρατηρούνται μέσα στα χρόνια αλλά και οι ευρύτερες προκλήσεις που ανακύπτουν από την γεωπολιτική συγκυρία, δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Να θυμίσουμε ότι η τρέχουσα χρονιά παίρνει τη σκυτάλη από το έτος-ρεκόρ για τον κλάδο, το 2025, όπου καταγράφηκαν περίπου 38 εκατ. αφίξεις ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4% και 9,4% αντίστοιχα σε σχέση με το 2024.

Πίσω όμως από τη συνολικά θετική εικόνα βέβαια, το τοπίο των αγορών αλλάζει σταδιακά ενώ οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται, μετατοπίοζοντας - χωρίς όμως να περιορίζουν - τη δυναμική του προορισμού.

Η ακτινογραφία των βασικών αγορών

Βρετανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 η βρετανική αγορά παραμένει από τις δυναμικότερες για τη χώρα, με περίπου 4.893,1 χιλ. ταξιδιώτες το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ, διατηρώντας μάλιστα τη ισχυρό αποτύπωμα κυρίως σε παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς.

Την ίδια στιγμή οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από Βρετανούς τουρίστες αυξήθηκαν κατά 18%, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι αλλά και τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση να καταγράφουν άνοδο, φτάνοντας στην πρώτη περίπτωση στα 729 ευρώ.

Στην περίπτωση των Βρετανών, οι δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν φυσικά το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και την Αττική με τις προτιμήσεις τους ωστόσο να διευρύνονται τα τελευταία χρόνια, βάζοντας στον χάρτη προορισμούς από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Γερμανία

Η Γερμανία, η οποία αριθμητικά εισφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της το 2025 με τις αφίξεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ να φτάνουν 5.951,4 χιλ. ταξιδιώτες αυξανόμενες κατά 10,2% αλλά την μέση κατά κεφαλήν δαπάνη να εμφανίζει συνεχή μείωση: 636 € το 2025 έναντι 685 € το 2024 και 735 € το 2019.

Παρά τον υψηλό όγκο επισκεπτών, η Γερμανία εμφανίζει χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση η οποία ανέρχεται στα 79 ευρώ. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αύξηση επισκεψιμότητας σε λιγότερο παραδοσιακές περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (+44%) ενώ διατηρείται και η προτίμηση σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς όπως τα Ιόνια Νησιά (+36%).

ΗΠΑ

Σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού εξελίσσεται και η Αμερικανική αγορά με τις αφίξεις από τις ΗΠΑ να φτάνουν τις 1.550,8 χιλ., εμφανίζοντας οριακή άνοδο σε σχέση με το 2024 αλλά πολύ υψηλή σε σχέση με μερικά χρόνια πριν.

Η αμερικανική αγορά μάλιστα συνοδεύεται και από υψηλή τουριστική δαπάνη, τη μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής και την αυξανόμενη παρουσία εκτός υψηλής σεζόν. Η μέση διάρκεια παραμονής των Αμερικανών φτάνει τις 9,3 διανυκτερεύσεις, με τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται σε 121 ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι να αγγίζει τα 1.120 ευρώ. Γεγονός που στην περίπτωση του 2025 για παράδειγμα, ενίσχυσε τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 10%, ακόμη κι αν οι συνολικές διανυκτερεύσεις παρουσίασαν μικρή πτώση.

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών ταξιδιωτών προς βιωματικές εμπειρίες - γαστρονομία, ιστιοπλοΐα, πολιτισμός και luxury travel - ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική αυτή.

Ιταλία

Ανερχόμενη αγορά της τελευταίας πενταετίας αποτελεί και η Ιταλία χάρη στην επέκταση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων και την καθιέρωση της Αθήνας ως city break προορισμού. Το 2025 η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία σημείωσε αύξηση 8,6% ενώ οι εισπράξεις εμφάνισαν άνοδο 5,1%. Με το μερίδιο των διανυκτερεύσεων των Ιταλών να φτάνει πλέον το 6,2% κινούμενο σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτό των Αμερικανών και των Γάλλων (6,2% και 6%) η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη τους κινείται στα 584 ευρώ ενώ η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα 88 ευρώ.

Παρότι το Νότιο Αιγαίο παραμένει ο βασικός πόλος έλξης για τους Ιταλούς ταξιδιώτες, αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζει πλέον και η Αττική, δείχνοντας τάσεις διεύρυνσης των τουριστικών επιλογών τους στην Ελλάδα.

Γαλλία

Σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια εμφανίζει και η γαλλική αγορά, η οποία, σε αντίθεση με την ιταλική, δείχνει να φθίνει και να διαφοροποιεί τις επιλογές της. Για παράδειγμα το 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από την Γαλλία εμφάνισε πτώση κατά 0,5% και διαμορφώθηκε σε 1.983,4 χιλ. ταξιδιώτες. Παρά την οριακή μείωση αφίξεων και διανυκτερεύσεων βέβαια, στην περίπτωση των Γάλλων παρατηρήθηκε αύξηση εισπράξεων κατά 5,6% με τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη να διαμορφώνεται στα 671 ευρώ - υψηλότερη από αυτή των Ιταλών - και τη μέση δαπάνη διανυκτέρευσης στα 96 ευρώ, όταν η μέση διάρκεια παραμονής φτάνει τις 7 διανυκτερεύσεις.

Όσο για τις προτιμήσεις τους παρατηρείται μετατόπιση με την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο να υποχωρούν και την Αττική στον αντίποδα να ενισχύεται, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη προτίμηση των Γάλλων για city break ταξίδια και πιο αστικές εμπειρίες.

Υψηλός ο δείκτης ικανοποίησης

Την προαναφερθείσα δυναμική των αγορών ενισχύει και το υψηλό αίσθημα ικανοποίησης που εκφράζουν από τις διακοπές στη χώρα μας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για την φήμη της Ελλάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν - ήτοι το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026 - η χώρα μας διατήρησε υψηλή συνολική βαθμολογία 9,2, στη διαδικτυακή της φήμη ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,9) αλλά και βασικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Κροατία (9,1), η Πορτογαλία (8,9), η Ιταλία (8,9) και η Ισπανία (8,8).

Η επίδοση στηρίχθηκε κυρίως στον πολιτισμό (9,3) και στις εμπειρίες που συνδέονται με τη θάλασσα (9,2), ενώ το ανθρώπινο δυναμικό / προσωπικό (9,5) αναδείχθηκε ως το ισχυρότερο στοιχείο της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρία.

Η σχέση ποιότητας – τιμής (9,0) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ η βιωσιμότητα (8,6) και η υγιεινή (8,0) κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα. Παράλληλα, οι μηνιαίες αξιολογήσεις παρέμειναν σταθερές μεταξύ 9,1 και 9,3, παρά τις εποχικές διακυμάνσεις στον όγκο των κριτικών και αξιολογήσεων.

Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ - χώρα υψηλού ενδιαφέροντος - κατατάσσονται στους πιο ικανοποιημένους της χώρας, με βαθμολογία εμπειρίας 9,4, την υψηλότερη μεταξύ όλων των βασικών αγορών. Ακολουθούν οι Βρετανοί με 9,2, ενώ χαμηλότερες αξιολογήσεις καταγράφονται από επισκέπτες της Γερμανίας (8,8), της Ιταλίας (8,5) και της Γαλλίας (8,5). Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει όχι μόνο την ικανοποίηση αλλά και τη μελλοντική δυναμική επαναληψιμότητας και σύστασης του προορισμού.

Οι νέες τάσεις και οι προκλήσεις

Την ίδια στιγμή οι τουριστικές τάσεις δείχνουν να διαφοροποιούνται ενώ οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται καθώς ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνει.

Τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα το 2025 και την αρχή του 2026 παρατηρείται μια σαφής μετατόπιση προς τον τουρισμό χαμηλής και μέσης σεζόν η οποία συνδέεται τόσο με την υπερσυγκέντρωση στους μήνες αιχμής όσο και με την αναζήτηση καλύτερων τιμών, σε απόρροια των πληθωριστικών πιέσεων και της πορείας της οικονομίας μερικών εκ των βασικών αγορών.

Παράλληλα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ενισχύονται πλέον ως city break προορισμοί, ενώ η ζήτηση στα «άκρα» της τουριστικής περιόδου αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι στην καρδιά του καλοκαιριού.

Παράλληλα οι ταξιδιώτες στρέφονται περισσότερο στις εμπειρίες παρά στα «πακέτα». Με τις ήπιες μορφές τουρισμού να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Από το νέο τοπίο οι προκλήσεις δεν λείπουν και δεν περιορίζονται στη γεωπολιτική ένταση που ανέκυψε προ μηνών στη Μ Ανατολή - οι επιπτώσεις της οποίας θα φανούν εν ευθέτω. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει υποχωρήσει πλέον στις 6,1 διανυκτερεύσεις από 7,4 το 2019, περιορίζοντας τον ρυθμό αύξησης των εσόδων σε σχέση με τις αφίξεις. Την ίδια στιγμή, ζητήματα βιωσιμότητας, υποδομών και υγιεινής εμφανίζονται όλο και συχνότερα στις αξιολογήσεις των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, το 2025 ανέδειξε και την αυξανόμενη επίδραση εξωγενών παραγόντων στη φήμη του ελληνικού τουρισμού. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα προβλήματα στο FIR Αθηνών, οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις επηρέασαν αισθητά το online sentiment της χώρας κατά τους χειμερινούς μήνες, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η τουριστική εικόνα σε περιόδους αστάθειας.

Σε πείσμα των παραπάνω βέβαια, οι πρώτοι μήνες του 2026 επιβεβαίωσαν ότι το αποτύπωμα της χώρας στον τουριστικό χάρτη παραμένει έντονο. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, τα έσοδα από τον τουρισμό το α΄τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 64,3% και διαμορφώθηκαν σε 1,676 δισ.