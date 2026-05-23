Ενισχύονται οι απευθείας πτήσεις Αθήνα - ΗΠΑ - Το «στοίχημα» της αμερικανικής αγοράς και η σημασία του

Η American Airlines ανοίγει νέα σύνδεση Αθήνα–Ντάλας, ενώ η αμερικανική αγορά συνεχίζει να τροφοδοτεί τον ελληνικό τουρισμό με υψηλή δαπάνη και ισχυρή ζήτηση.

Στο ελληνικό τουριστικό προϊόν εξακολουθούν να ποντάρουν οι αερομεταφορείς από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρά την κρίση στη Μ. Ανατολή η οποία έδειξε - έστω και προσωρινά - να επιβραδύνει τον ρυθμό των κρατήσεων, όχι όμως και την επιθυμία των ταξιδιωτών για αποδράσεις. Το στοίχημα της αμερικανικής αγοράς άλλωστε, αποδεικνύεται κρίσιμο για την πορεία της εφετινής χρονιάς καθώς αφορά μια αγορά με παραδοσιακά υψηλή μέση δαπάνη και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Νέο δρομολόγιο της American Airlines για το καλοκαίρι

Το παραπάνω επισφράγισε και η χθεσινή ανακοίνωση της American Airlines να εγκαινιάσει ένα νέο δρομολόγιο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ATH) προς το αεροδρόμιο Dallas Fort Worth International Airport (DFW) το εφετινό καλοκαίρι.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με την έναρξη της νέας σύνδεσης Αθήνα – Dallas Fort Worth», δήλωσε η Sophia Philis Ortiz, VP - Phoenix Operations της American Airlines κατά τη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΑ. «Το νέο αυτό δρομολόγιο συμπληρώνει την υφιστάμενη δραστηριότητά μας στην Αθήνα και διευρύνει τη συνδεσιμότητα με τον μεγαλύτερο κόμβο μας» προσέθεσε επισημαίνοντας ότι από το Dallas Fort Worth International Airport (DFW) τον μεγαλύτερο κόμβο της, η American Airlines θα πραγματοποιεί το καλοκαίρι περισσότερες από 930 αναχωρήσεις ημερησίως στην περίοδο αιχμής, προς περισσότερους από 230 προορισμούς και 30 χώρες.

Σημειωτέον ότι το νέο δρομολόγιο έρχεται να προστεθεί στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει έως και 35 πτήσεις εβδομαδιαίως στην περίοδο αιχμής από την χώρα μας προς πέντε κόμβους στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα θα υπάρχει σύνδεση προς Σάρλοτ, Φιλαδέλφεια, Σικάγο, Νέα Υόρκη και Ντάλας. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, οι πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 21 Μαρτίου και να διαρκέσεουν έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Μετά και την προαναφερθείσα προσθήκη δε, o αερομεταφορέας θα αυξήσει τις πτήσεις της στην Αθήνα κατά 25% και τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων κατά 30%, σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο του 2025.

«Η έναρξη της νέας σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Ντάλας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Τόσο η κα Παπαδοπούλου όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Αδνρεάς Φιορεντίνος, επεσήμαναν ότι η αγορά των Η.Π.Α. συνεχίζει να επιδεικνύει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Αθήνα, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών και δημοφιλών αγορών το 2025 καθώς και ότι οι αμερικανοί είναι οι πρώτοι spenders για την χώρα μας.

Διευρυμένη η συνδεσιμότητα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Να θυμίσουμε ότι η συνδεσιμότητα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει ενισχυθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα. Συγκεκριμένα πέρυσι και φέτος η συνδεσιμότητα κατά τους μήνες αιχμής της θερινής περιόδου μετρά περί τα 105 δρομολόγια εβδομαδιαίως με τους ταξιδιώτες να ξεπερνούν την περσινή χρονιά το 1 εκατ. ταξιδιώτες.

Συνολικά, το δίκτυο Αθήνας–ΗΠΑ περιλαμβάνει εννέα προορισμούς και εξυπηρετείται από πέντε αεροπορικές εταιρείες, με τις πιο ενισχυμένες αγορές να παραμένουν η Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Στην περίπτωση της Νέας Υόρκης πραγματοποιούνται 41 εβδομαδιαίες πτήσεις συνολικά προς τα αεροδρόμια JFK και Newark από τις American Airlines, Delta και Norse. Στην περίπτωση του Newark, βέβαια, οι συνολικές πτήσεις μειώθηκαν σε 14 από 17, καθώς η United περιόρισε τις συχνότητές της από 10 σε 7 εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ η Emirates διατηρεί για φέτος τις 7 πτήσεις της.

Σταθερή παραμένει η εικόνα και για τους υπόλοιπους βασικούς προορισμούς: το Σικάγο συνεχίζει με 14 εβδομαδιαίες πτήσεις από American Airlines και United, η Ατλάντα διατηρεί 13 πτήσεις μέσω Delta, ενώ από Βοστώνη, Φιλαδέλφεια, Ουάσιγκτον και Σάρλοτ οι πτήσεις παραμένουν 7 εβδομαδιαίες.

Η βασική αλλαγή για το 2026 αφορά τη δυτική πλευρά των ΗΠΑ. Η σύνδεση με το Λος Άντζελες διακόπτεται, καθώς η Norse δεν συνεχίζει το δρομολόγιο των 4 εβδομαδιαίων πτήσεων που πραγματοποιούσε το 2025. Τη θέση του παίρνει το νέο δρομολόγιο Αθήνα–Ντάλας της American Airlines, με 7 εβδομαδιαίες πτήσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Αθήνας με τον αμερικανικό Νότο και το δίκτυο ανταποκρίσεων της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Παρά τις επιμέρους ανακατατάξεις βέβαια, η συνολική παρουσία της αμερικανικής αγοράς στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξανόμενη σημασία των απευθείας υπερατλαντικών συνδέσεων για τον ελληνικό τουρισμό.

Η σημασία της Αμερικανικής αγοράς

H διατήρηση της συνδεσιμότητας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ειδικά στην τρέχουσα γεωπολιτική συνθήκη κρίνεται κρίσημη καθώς η άνοδος των αμερικανών εμφανίζει διαχρονικά την υψηλότερη τουριστική δαπάνη.

Το γεγονός άλλωστε αποδεικνύουν και οι επιδόσεις των τελευταίων μεταπανδημικών χρόνων. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με πρόσφατη παρουσίαση του ΔΑΑ από τους 8,7 εκατ. ξένους επισκέπτες που ήρθαν στη χώρα μας το 2025, το 19% ήταν Αμερικανοί έναντι του 14% των 6,4 εκατ. επισκεπτών που είχαν ως χώρα προέλευσης την Αμερική το προπανδημικό 2019.

Στην κίνηση των ξένων επισκεπτών μάλιστα το προηγούμενο έτος η αγορά των ΗΠΑ διατήρησε την πρώτη θέση αυξανόμενη κατά 12%, ήτοι 1.190.000 επισκέπτες έναντι 750.000 Βρετανών επισκεπτών που βρέθηκαν για παράδειγμα στη δεύτερη θέση. Παρότι μάλιστα η αγορά της Κίνας παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση (13%) οι αφίξεις ήταν μόλις 156.000.

Το 2026 φαίνεται να έχει ξεκινήσει το ίδιο δυναμικά με τον αριθμό των Αμερικανών να έχει ενισχυθεί κατά 10% σε ετήσια βάση.

Όσο για τα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να επισημάνουμε ότι πρόκεται για ταξιδιώτες που ανήκουν σε ένα πιο ώριμο ηλικιακό κοινό (Μ.Ο. 46 έτη) με σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων που ταξιδεύουν σε ζευγάρια στην Αθήνα για διακοπές. Παράλληλα εμφανίζουν μεγάλη διάρκεια παραμονής στην Αθήνα (4.5 ημέρες) αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό επίσκεψης σε νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ δε η αμερικανική αγορά συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ καταγράφουν τη μεγαλύτερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, που φτάνει τα 121 ευρώ. Παράλληλα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αγγίζει τα 715 ευρώ, κατατάσσοντας τους Αμερικανούς στη δεύτερη θέση μεταξύ των βασικών αγορών.

