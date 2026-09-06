Τι είναι ο «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά» και πως διπλασιάζει το ποσό της αποταμίευσης - Όλα τα μέτρα για τις οικογένειες

Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του

Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά το νέος ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως 2 ετών, που διπλασιάζει τις καταθέσεις τους μέχρι να φτάσουν τα 18 έτη.

Ο νέος λογαριασμός αποταμίευσης για τα παιδιά, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δημογραφικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, θα λειτουργεί ως ένας «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά», καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.

Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ. Το όριο αυτό θα αυξάνεται 10% ανά 5ετία.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστικό», με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην Ελλάδα.

Τα μέτρα για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και νέα παρέμβαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά, με μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, μισθωτός με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, πλέον θα πληρώνει μηδενικό φόρο. Για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ.

Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.

Ωστόσο η αναμενόμενη αύξηση του επιδόματος παιδιού, που στηρίζει κυρίως τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, δεν ανακοινώθηκε, παρότι υπήρχαν πιέσεις από τον ΟΟΣΑ αλλά και εγχώριους κοινωνικούς φορείς. Το επίδομα που σήμερα κυμαίνεται από 28 ευρώ έως 70 ευρώ ανά τέκνο (ανάλογα με το εισοδηματικό κλιμάκιο της οικογένειας) παραμένει αμετάβλητο τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι οι δικαιούχοι του μειώνονται συνεχώς (λόγω αύξησης των εισοδημάτων), με αποτέλεσμα να μένουν αδιάθετα κονδύλια στον «κουμπαρά» του ΟΠΕΚΑ.