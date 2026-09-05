Καύσιμα: Νέο κύμα ανατιμήσεων - Πού έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ η βενζίνη

Νέες αυξήσεις αναμένονται στις τιμές των καυσίμων, με ισχυρότερες πιέσεις στο diesel, ενώ η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες παρά τα μέτρα συγκράτησης των τιμών.

Οι ανοδικές πιέσεις επιστρέφουν στην αγορά καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, παρά την παράταση της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων που συγκρατούν μέρος της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές.

Η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου περνά ήδη στις τιμές διυλιστηρίου και σταδιακά στη λιανική. Από το Σάββατο, μάλιστα, αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, με την επιβάρυνση να προδιαγράφεται αισθητά μεγαλύτερη στο diesel.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει έπειτα από διαδοχικές ανατιμήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεικτικά, στις 3 Σεπτεμβρίου η τιμή διυλιστηρίου της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Αττική αυξήθηκε κατά 15,519 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η αύξηση ήταν σχεδόν διπλάσια, στα 30,713 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Οι αυξήσεις αυτές δεν μεταφέρονται αυτούσιες ούτε ταυτόχρονα στην αντλία, αλλά δημιουργούν πρόσθετη πίεση στις τιμές λιανικής των επόμενων ημερών.

Συνεχίζεται η επιδότηση στο diesel

Ανάχωμα στις αυξήσεις αποτελεί η παράταση για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο των μέτρων που είχαν ήδη ενεργοποιηθεί για τη συγκράτηση των τιμών. Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης διατηρείται στα 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή.

Παράλληλα, η HELLENiQ Energy έχει παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου την έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας. Για την αμόλυβδη 95 οκτανίων η έκπτωση παραμένει στα 7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή, ενώ στο diesel ανέρχεται σε 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ, περίπου 5 λεπτά με ΦΠΑ.

Έτσι, στο diesel η κρατική επιδότηση και η έκπτωση της HELLENiQ Energy αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο, περιορίζοντας την τιμή που διαφορετικά θα έφθανε στον καταναλωτή. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η τιμή στην αντλία μειώνεται κατά 15 λεπτά, καθώς οι νέες αυξήσεις των διεθνών και διυλιστηριακών τιμών μπορούν να απορροφήσουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο του οφέλους.

Στα 2,066 ευρώ η βενζίνη - Πού είναι ακριβότερα τα καύσιμα

Οι τιμές λιανικής δέχονται συνεχιζόμενες πιέσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η πανελλαδική σταθμισμένη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει φθάσει στα 2,066 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης στα 2,022 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων βρίσκεται στα 2,313 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στα 0,961 ευρώ.

Στην Αττική, η απλή αμόλυβδη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,051 ευρώ και το diesel στα 2,003 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες τιμές βρίσκονται στα 2,049 και 2,010 ευρώ ανά λίτρο.



Σημαντικά ακριβότερο παραμένει το γέμισμα στα νησιά. Στις Κυκλάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ανέβει στα 2,301 ευρώ το λίτρο και του diesel στα 2,261 ευρώ, οι υψηλότερες τιμές που καταγράφονται στο δελτίο. Στα Δωδεκάνησα οι τιμές βρίσκονται στα 2,189 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,118 ευρώ για το diesel, ενώ στην Κεφαλονιά στα 2,148 και 2,099 ευρώ αντίστοιχα.



Υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στην Ευρυτανία, όπου η αμόλυβδη φθάνει στα 2,131 ευρώ και το diesel στα 2,127 ευρώ, καθώς και στη Λέσβο, με 2,125 και 2,111 ευρώ αντίστοιχα.



Η σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας δείχνει ήδη την ανοδική κίνηση. Την 1η Σεπτεμβρίου η πανελλαδική μέση τιμή βρισκόταν στα 2,042 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 2,029 ευρώ για το diesel. Η βενζίνη επομένως έχει ήδη ενσωματώσει μέρος των ανατιμήσεων, ενώ η εικόνα στο diesel μπορεί να αλλάξει εκ νέου τις επόμενες ημέρες καθώς περνούν στη λιανική οι τελευταίες αυξήσεις των τιμών διυλιστηρίου.

Νέες αυξήσεις από το Σάββατο

Η τάση στις τιμές διυλιστηρίου δείχνει ότι η πίεση στην αντλία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ΠΟΠΕΚ ανέμενε ήδη σημαντικές αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου για βενζίνη, diesel και υγραέριο.

Η μετάδοση των αυξήσεων στη λιανική δεν γίνεται την ίδια στιγμή σε όλα τα πρατήρια. Εξαρτάται από το πότε ανανεώνουν τα αποθέματά τους και από την τιμή στην οποία πραγματοποιείται κάθε νέος εφοδιασμός. Ως αποτέλεσμα, μέρος των ανατιμήσεων μπορεί να εμφανιστεί στην αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και να συνεχίσει να περνά στις τιμές κατά τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη του diesel, καθώς οι τελευταίες μεταβολές των τιμών διυλιστηρίου είναι εντονότερες από εκείνες της βενζίνης. Η κρατική παρέμβαση και η έκπτωση του διυλιστηρίου περιορίζουν την επιβάρυνση, αλλά δεν απομονώνουν την εγχώρια αγορά από μια παρατεταμένη άνοδο των διεθνών τιμών.

Brent κοντά στα 96 δολάρια - Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος από τον Ιούλιο

Οι νέες πιέσεις στην ελληνική αγορά συμπίπτουν με μια ισχυρή εβδομάδα για το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Την Παρασκευή το Brent κινήθηκε στην περιοχή των 95 - 96 δολαρίων το βαρέλι, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά στα 95,75 δολάρια, καθώς η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent κατέγραφε εβδομαδιαία άνοδο περίπου 7,6%, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχυόταν κατά 10,4%, με τα δύο συμβόλαια να οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τα μέσα Ιουλίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και πάλι τα Στενά του Ορμούζ. Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει αυξηθεί, ενώ το Ιράν έχει διευρύνει τη λίστα των πλοίων που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του και τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να διέλθουν από τα Στενά. Παράλληλα, η κίνηση εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα προηγούμενα επίπεδα.

Στην αγορά προστίθενται και οι ανησυχίες για την προσφορά από τη Ρωσία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Αντίβαρο αποτελούν οι αυξημένες εξαγωγές του Ιράκ και οι ενδείξεις ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Οι αναλυτές της ANZ αναθεώρησαν την Παρασκευή την πρόβλεψή τους για το Brent στα 95 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν ανοδικοί κίνδυνοι εάν ενταθεί περαιτέρω η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.