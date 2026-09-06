Οι μακροοικονομικοί στόχοι της ΝΔ – Στο 2% ο πήχης για την ανάπτυξη και το στοίχημα των επενδύσεων

Με την φετινή ΔΕΘ να είναι εκ των πραγμάτων προεκλογική, καθώς μέχρι την επόμενη διοργάνωση θα έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές, ο πρωθυπουργός έθεσε κατά τη χθεσινή του ομιλία και τους στόχους για την επόμενη τετραετία.

Με την φετινή ΔΕΘ να είναι εκ των πραγμάτων προεκλογική, καθώς μέχρι την επόμενη διοργάνωση θα έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε κατά τη χθεσινή του ομιλία και τους στόχους για την επόμενη τετραετία.

Ειδικότερα, ανέφερε τους εξής στόχους – δεσμεύσεις της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία:

Όπως είπε «η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε, επιτέλους, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%, διπλάσιο, σε κάθε περίπτωση, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πέρα όμως από την πήχη του 2% ο κ. Μητσοτάκης έθεσε και ποιοτικό στόχο για την οικονομία σημειώνοντας πως μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ.

Ένας ακόμη στόχος που έθεσε ο πρωθυπουργός είναι οι επενδύσεις, που βρίσκονται στα 46 δισ. σήμερα, να φτάσουν τα 65 δισ., ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. «Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. «Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε», τόνισε.

Τα 10 άλματα ως το 2031

Ο πρωθυπουργός τόνισε και τα άλματα που πρέπει να γίνουν έως το 2031.

1. Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ - 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη - Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2.Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών - Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3.Η Ελλάδα θα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης - με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4.Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5.Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6.Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7.Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8.Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9.Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers - Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» - Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους - Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών - Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10.Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.