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Νάξος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 67χρονο μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου

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Νάξος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 67χρονο μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου
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Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Μονής - Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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