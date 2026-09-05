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Τασούλας: Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια των δυο αξιωματικών που επέβαιναν στο Phantom

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Τασούλας: Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια των δυο αξιωματικών που επέβαιναν στο Phantom
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Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα, αναφέρει ο ΠτΔ.

Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια των δυο αξιωματικών, που επέβαιναν στο Phantom, που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα κατά την αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κωνσταντίνος Τασούλας
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