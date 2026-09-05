Η ξεχωριστή ανάρτηση της Γιώτας Παναγιωτοπούλου για τον Νίκο Χαρδαλιά και το ΑΕΝΑΟΝ

Η σύζυγος του Περιφερειάρχη Αττικής αναφέρθηκε σε όσα δεν φαίνονται συνήθως πίσω από ένα μεγάλο έργο: Ατελείωτες ώρες δουλειάς, απουσίες από το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και προσωπικές θυσίες που απαιτεί μια τόσο έντονη καθημερινότητα.

Μια πιο προσωπική ματιά πίσω από την υπογραφή ενός από τα μεγαλύτερα έργα που δρομολογούνται αυτή την περίοδο στην Αττική έδωσε η σύζυγος του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώτα Παναγιωτοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με φωτογραφίες από την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, η Γιώτα Παναγιωτοπούλου αναφέρθηκε σε όσα δεν φαίνονται συνήθως πίσω από ένα μεγάλο έργο: στις ατελείωτες ώρες δουλειάς, στις απουσίες από το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και στις προσωπικές θυσίες που απαιτεί μια τόσο έντονη καθημερινότητα.

«Με την υπογραφή για το “ΑΕΝΑΟΝ”, όπως με κάθε υπογραφή για όλα τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, κάθε θυσία δικαιώνεται», έγραψε, για να απευθυνθεί στη συνέχεια στον σύζυγό της σε ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο: «Πίσω από κάθε μεγάλο έργο κρύβονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, αμέτρητες ώρες απουσίας από το σπίτι, την οικογένεια και μεγάλες θυσίες που κοστίζουν ακόμα και στην ίδια την υγεία. Συγχαρητήρια αγάπη μου Νίκο Χαρδαλιά για την επιμονή σου να αλλάξεις την Αττική». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην καθοριστική στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης για να γίνει, όπως σημείωσε, «το όνειρο πραγματικότητα», κλείνοντας με ένα ακόμη προσωπικό μήνυμα προς τον Περιφερειάρχη: «Πάντα περήφανες για σένα!».

Η Γιώτα Παναγιωτοπούλου βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά σε μια κοινή διαδρομή πολλών ετών, έχοντας επιλέξει να κρατά γενικά χαμηλούς τόνους στη δημόσια παρουσία της. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις απαιτήσεις που έχει για μια οικογένεια η έντονη επαγγελματική και πολιτική καθημερινότητα του συζύγου της, αλλά και για την κατανόηση που υπάρχει μεταξύ τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον στηρίζει επειδή βλέπει πως «δίνει την ψυχή του» σε αυτό που κάνει. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει περιγράψει τη Γιώτα και τις δύο κόρες του ως το «απόλυτο απάγκιο λιμάνι» του, εκεί όπου καταφεύγει, όπως έχει πει, «τη δύσκολη ώρα που θα χρειαστεί να ισορροπήσει».

Και αυτή τη φορά, η Γιώτα Παναγιωτοπούλου ήταν εκεί, σε μια στιγμή που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο: την υπογραφή της σύμβασης για ένα έργο για το οποίο ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε αναλάβει εξαρχής προσωπική δέσμευση.

Το «ΑΕΝΑΟΝ», το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο, αποτελεί μια επένδυση 370 εκατ. ευρώ και αναπτύσσεται σε 741 στρέμματα, με περισσότερα από 4.000 νέα δέντρα και το 75% της έκτασης να αποδίδεται σε φυσική μεσογειακή βλάστηση. Ένα μεγάλο, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους πάρκο, που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει την Αθήνα με τη θάλασσα και να αλλάξει συνολικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου. Ένα έργο που στις αρχές του 2024 παραλήφθηκε στα όρια της απένταξης από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και χρειάστηκε μια μεγάλη και επίμονη προσπάθεια για να παραμείνει ζωντανό: με συνεχείς ενέργειες του Νίκου Χαρδαλιά και την καθοριστική παρέμβαση και στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του και άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίησή του. Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του Πρωθυπουργού, με το «ΑΕΝΑΟΝ» να περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης και την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2029.

