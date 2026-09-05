Η ομιλία Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ - Βίντεο

Παρεμβάσεις με ορίζοντα τετραετίας που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Παρεμβάσεις με ορίζοντα τετραετίας που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας ανακοινώνει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
- Χατζηδάκης στο Insider: «Κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης για όλους» – Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Όπως έγραψε το insider.gr, ελεύθεροι επαγγελματίες, τρίτεκνοι, αγρότες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι αναμένεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των μέτρων που θα εξαγγείλλει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές.