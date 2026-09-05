Πολιτική | Ελλάδα

Η ομιλία Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ - Βίντεο

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Η ομιλία Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ - Βίντεο
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Παρεμβάσεις με ορίζοντα τετραετίας που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Παρεμβάσεις με ορίζοντα τετραετίας που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας ανακοινώνει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως έγραψε το insider.gr, ελεύθεροι επαγγελματίες, τρίτεκνοι, αγρότες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι αναμένεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των μέτρων που θα εξαγγείλλει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές.

H oμιλία Μητσοτάκη

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2026
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