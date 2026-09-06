Πότε θα καταβληθεί η «13η σύνταξη» και το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο - Στα 1.000€ ο κατώτατος το 2028

Η ενίσχυση των συνταξιούχων θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Νοεμβρίου, ενώ το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2027.

Σε μια μετρημένη αύξηση στο μόνιμο επίδομα των συνταξιούχων και μια εμπροσθοβαρή πρωτοβουλία επαναφοράς ενός μέρους του Δώρου Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, προχώρησε χθες ο πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του «πακέτου ΔΕΘ», όπου ξεδιπλώνεται το όραμά του για την επόμενη τετραετία.

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο ανακοίνωσε αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο, τονίζοντας πως το ποσό διαμορφώνεται στα 400 ευρώ (από 300 ευρώ που είχε ανακοινωθεί) και αφορά το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρίες.

Συνεπώς οι ωφελημένοι διευρύνονται σε 2,2 εκατομμύρια πολίτες, από 1,87 που ήταν η προηγούμενη περίμετρος των δικαιούχων, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία ίσχυαν και η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι το ηλικιακό όριο.

Η ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από μέρους τους.

Παρότι υπήρχαν σενάρια πως το ποσό θα ανέβαινε στα 446,87 ευρώ, όσο δηλαδή είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης και θα επεκτεινόταν και στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, ο πρωθυπουργός προτίμησε να ακολουθήσει πιο συνετή «στρατηγική», συνδυάζοντας την ενίσχυση με τις αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς πλέον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Παράλληλα, όπως υπενθύμισε ο κ. Μητσοτάκης, από 1/1/2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά για τους (παλιούς) συνταξιούχους, προκειμένου όλοι τους να λάβουν αύξηση στις κύριες συντάξεις (2,6% σύμφωνα με την επίσμη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ).

Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο

Επίδομα Χριστουγέννων της τάξης των 500 ευρώ (μεικτά) θα λάβουν στο τέλος του 2027 περί τους 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Παρά το «όχι» της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους τον Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην μερική ικανοποίηση του αιτήματος της ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, ύστερα από 15 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, γεγονός που μειώνει το τελικό ποσό του επιδόματος στα 410 ευρώ (καθαρά).

Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων:

- Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.

- Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.

Το μέτρο θα πιστωθεί στους δικαιούχους τον Δεκέμβριο του 2027.

Κατώτατος στα 1.000 ευρώ το 2028

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού (τον Απρίλιο του 2027) πάνω από τα 950 ευρώ (μεικτά), που ήταν η αρχική δέσμευση της κυβέρνησής του για το τέλος της 4ετίας. Οι βασικές αποδοχές θα αυξηθούν στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, καθώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συνυπολόγισε την δυσκολία των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, να ανταποκριθούν σε μια μεγαλύτερη αύξηση.

Καθώς σήμερα οι βασικές αποδοχές ανέρχονται στα 920 ευρώ (μεικτά) και υπολείπεται να δοθεί μια αύξηση των 30 ευρώ για να εκπληρωθεί η κυβερνητική εξαγγελία, το οικονομικό επιτελείο έκρινε πως υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη αύξηση λόγω της χρονικής αλλά και της πολιτικής συγκυρίας. Έτσι το σενάριο μια αύξησης κατά 40-50 ευρώ τον Απρίλιο, ώστε ο κατώτατος να φτάσει στα 960 - 970 ευρώ φαντάζει πλέον πολύ πιθανό.

Από την παρέμβαση στον κατώτατο μισθό του 2027 κερδισμένοι βγαίνουν όχι μόνο οι περίπου 550.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τις βασικές απολαβές, αλλά και όλοι oι δημόσιοι υπάλληλοι (λόγω της σύνδεσης του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα). Επίσης επηρρεάζονται οι τριετίες (επιδόματα προϋπηρεσίας), καθώς και οι δικαιούχοι επιδομάτων (με σημαντικότερα εκείνα της μητρότητας και της ανεργίας).

Μάλιστα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν οριζόντια αύξηση 80 ευρώ/μήνα (μεικτά) έως το Ιανουάριο του 2028,

Τον Απρίλιο θα μειωθούν περαιτέρω - κατά 0,5 μονάδα- οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των κρατήσεών τους. Έτσι το όφελος για έναν νέο με τον βασικό μισθό θα είναι 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028. Για έναν υπάλληλο με τρεις τριετίες και μισθό 959€ καθαρά, το όφελος θα είναι 1.055€ το 2028.