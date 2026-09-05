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Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς

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Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς
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Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ αύριο Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας, ισχύει στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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