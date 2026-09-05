Συλλυπητήρια Ν. Κακλαμάνη για την απώλεια των δύο πιλότων της ΠΑ

Η Βουλή θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους, αναφέρει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Τη βαθιά του οδύνη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την συντριβή του αεροσκάφους τους στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αεροπορικής επίδειξης «Athens FlyingWeek» εξέφρασε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται για να παραβρεθεί στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω την βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο χειριστών του Phantom (F-4) που έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό δυστύχημα στην Τανάγρα» δήλωσε ο Κ. Νικήτας Κακλαμάνος και προσέθεσε: «Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που θρηνούν την απώλεια δύο συναδέλφων τους.

Η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ