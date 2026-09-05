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Χατζηδάκης: Ελπίδα ή περιπέτειες - Αυτό πρέπει να κρατήσουμε απ' την ομιλία Μητσοτάκη

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Χατζηδάκης: Ελπίδα ή περιπέτειες - Αυτό πρέπει να κρατήσουμε απ' την ομιλία Μητσοτάκη
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Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με πολιτικές σαπουνόφουσκες ούτε με αστάθεια, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Ελπίδα ή περιπέτειες». Αυτό είναι που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να κρατήσουμε πάνω από όλα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του, στον απόηχο της ομιλίας του πρωθυπουργού από το βήμα του Βελλίδειου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Συνεχίζοντας ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι «το πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε είναι αποτέλεσμα μιας σοβαρής και νοικοκυρεμένης πολιτικής. Και αφορά, στο μέτρο του δυνατού, όλους τους Έλληνες. Αυτή η σοβαρή πολιτική είναι που μπορεί να κρατήσει το εθνικό σκάφος σταθερό σε δύσκολους καιρούς, να ανεβάσει ακόμα πιο πολύ την οικονομία και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κοινωνική πολιτική.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με πολιτικές σαπουνόφουσκες ούτε με αστάθεια. Θα ήταν κρίμα οι εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών να πάνε χαμένες. Και δεν θα πάνε!», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

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Κωστής Χατζηδάκης
ΔΕΘ 2026
Κυριάκος Μητσοτάκης
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