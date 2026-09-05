Times: «Μαχαίρι» σε 4.000 θέσεις εργασίας από Jaguar Land Rover

Οι εργαζόμενοι προειδοποιήθηκαν αργά την Παρασκευή να αναμένουν τη σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα απολύσεων.

Σχέδιο να περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια επεξεργάζεται η Jaguar Land Rover, καθώς η εκτίναξη του κόστους, η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων και οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών δοκιμάζουν την μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιήθηκαν αργά την Παρασκευή να αναμένουν τη σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα απολύσεων, η οποία πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους Times.

Σε δήλωσή της στο Bloomberg, η JLR ανέφερε ότι ξεκινά πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, καθώς θέτει ως στόχο εξοικονόμηση περίπου 2,3 δισ. δολαρίων σε διάστημα δύο ετών.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία απασχολεί περίπου 33.000 εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανήκει στην ινδική Tata Motors Passenger Vehicles θέλει να απλοποιήσει τη λειτουργία της, ως απάντηση στις συνθήκες που επικρατούν στις παγκόσμιες αγορές,

Τα έσοδά της μειώθηκαν σχεδόν 10% στο τρίμηνο, με τα κέρδη προ φόρων να κατρακυλούν 69%, στα 109 εκατ. στερλίνες ενώ έχει κληθεί να αντιμετωπίσει υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς και την υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα.

Το πρώτο ηλεκτρικό Range Rover της εταιρείας κυκλοφόρησε με τιμή 154.070 στερλίνες, αποτελώντας ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά SUV στην αγορά και κοντράρει τα αντίστοιχα οχήματα που προέρχονται από την Κίνα και κατακτούν την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.