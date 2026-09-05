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Θεσσαλονίκη: Νεκρή 30χρονη σε τροχαίο στον Ευόσμο

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Θεσσαλονίκη: Νεκρή 30χρονη σε τροχαίο στον Ευόσμο
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Τραγικό θάνατο βρήκε 30χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε 30χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε η 30χρονη ανετράπη της πορείας και στη συνέχεια παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 35χρονη.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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