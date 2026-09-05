Πούτιν σε Γουίτκοφ - Κούσνερ: Οι επαφές είναι επωφελείς

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση που ο ίδιος, ο Γουίτκοφ και o Κούνσερ θα πρέπει να εξετάσουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Κρεμλίνο

Άρχισε η συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των ειδικών απεσταλμένων του Αμερικανού πρόεδρου, των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο οποίος διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον είναι πάντα επωφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο Πούτιν και τον ευχαριστεί για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί την ασφάλεια των διαμεσολαβητών.

Οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού πρόεδρου έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.