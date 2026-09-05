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Ιράν: Δέκα νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου μετά από τροχαίο

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Ιράν: Δέκα νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου μετά από τροχαίο
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Η έκρηξη σημειώθηκε μετά τη σύγκρουση, προκαλώντας πυρκαγιά και καταστροφή στο σημείο του δυστυχήματος.

Τραγωδία σημειώθηκε στο δυτικό Ιράν, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα εξερράγη σε αυτοκινητόδρομο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι. Η έκρηξη σημειώθηκε μετά τη σύγκρουση, προκαλώντας πυρκαγιά και καταστροφή στο σημείο του δυστυχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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