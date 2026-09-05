Τριετίες: Έρχονται αυξήσεις μισθού έως 10% στον ιδιωτικό τομέα από το 2027

Το 2027 όσοι συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία θα αυξήσουν κατά 10% τον μισθό τους, επιπλέον της ετήσιας αναπροσαρμογής των κατώτατων αποδοχών που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση.

Σε 4 μήνες από σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία μετά την επανενεργοποίηση του θεσμού των τριετιών (1/1/2024), θα αρχίσουν να αποκτούν για πρώτη φορά δικαίωμα σε προσαύξηση μισθού.

Από το 2024 που ξεκίνησε να μετρά εκ νέου ο χρόνος προϋπηρεσίας, έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια αναστολής λόγω μνημονίων (τον Φεβρουάριο του 2012), οι εργαζόμενοι που άρχισαν να «χτίζουν» την προϋπηρεσία τους ώστε να μπορούν να λάβουν προσαύξηση 10% στον κατώτατο μισθό, εφόσον αμείβονται με τα κατώτατα όρια.

Το 2027 που συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία θα αυξήσουν κατά 10% τον μισθό τους, επιπλέον της ετήσιας αναπροσαρμογής των κατώτατων αποδοχών που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση,

Ο νέος αυτός μηχανισμός αύξησης αποδοχών προσφέρει αύξηση 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία, ενώ συνολικά μπορούν να αναγνωριστούν έως τρεις, με την συνολική προσαύξηση μισθού να ανέρχεται στο 30% (με 9ετή προϋπηρεσία).

Όσοι δηλαδή απασχολούνται στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως και 31η Δεκεμβρίου 2026 (δηλαδή για 3 συνεχόμενα έτη), δικαιούνται υποχρεωτικά αύξηση 10% στον μισθό τους.

Για φέτος, που οι βασικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα έχουν οριστεί στα 920 ευρώ (μικτά), τα καθαρά υπολογίζονται στα 772 ευρώ. Με μία τριετία, η αύξηση 10% οδηγεί στα 1.012 ευρώ (834 καθαρά), με δύο τριετίες ο μισθός ανέρχεται στα 1.104 ευρώ (καθαρά 896 ευρώ) και με τρεις τριετίες, οι αποδοχές καταλήγουν στα 1.196 ευρώ (καθαρά 959 ευρώ).

Ωστόσο, το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από το ύψος του κατώτατου μισθού που θα ισχύει το 2027, καθώς η βάση υπολογισμού της προσαύξησης θα αλλάξει. Αν ο κατώτατος αυξηθεί στα 950 ευρώ, η πρώτη τριετία θα μπορούσε να αυξήσει τις μεικτές αποδοχές στα 1.045 ευρώ. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο κατώτατος διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, ο μισθός με μία τριετία θα έφθανε στα 1.056 ευρώ μεικτά.

Υπογραμμίζεται ότι οι τριετίες αφορούν μόνο όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές. Αν αυτό έχει αλλάξει, λόγω αύξησης που μπορεί να δόθηκε από τον εργοδότη μέσω ατομικής σύμβασης, ή λόγω επιχειρησιακής ή ακόμα και λόγω κλαδικής σύμβασης, τότε δεν ισχύει η προσαύξηση ως προς τις τριετίες.