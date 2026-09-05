Με νέα κλιμάκωση απειλεί την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά τάνκερ. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χαργκ.

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι τα πλήγματα σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή θα ενταθούν εάν η Ουάσινγκτον συνεχίσει τη ναυτική πολιορκία, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης ότι τα πλήγματα μπορεί να επεκταθούν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν την «παρενόχληση» των ιρανικών πλοίων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Nωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε σήμερα τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου, ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης εναντίον δύο πλοίων του, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνουν ότι θέλουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν. Έπειτα από έναν μήνα ησυχίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις ξανάρχισαν στις 30 Αυγούστου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου.

Το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, και καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να θέλει να υποχωρήσει. Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δήλωσε ότι στόχευσε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, την ισχυρή ιρανική ένοπλη δύναμη.

Διευκρινίζει ότι «εξουδετέρωσε μόνιμα» τα δύο και «κατέστρεψε ολοσχερώς» ένα τρίτο, όλα ανήκαν σε ένα «σκιώδες δίκτυο» που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους συμμάχους τους με «δισεκατομμύρια δολάρια».

Ένα από τα τάνκερ έπλεε στ' ανοικτά του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός πετρελαίου του Ιράν στον Κόλπο. Ένα άλλο βρισκόταν νοτιότερα, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, πλησίον του Τζασκ. Και το τρίτο τάνκερ ήταν στον Κόλπο του Ομάν, πρόσθεσε ο αμερικανικός στρατός. Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός δείχνουν μεγάλες πύρινες σφαίρες και πυκνές φλόγες μετά τα πυρά εναντίον των πλοίων.

Τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν αφότου ένα αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό των ΗΠΑ «ξέφυγαν από πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο στρατός, αναφέροντας ότι «κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε». Το Ιράν δεν έχει αντιδράσει επίσημα στα πλήγματα αυτά, αλλά ένας ανταποκριτής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης στο νησί Χαργκ μετέδωσε ότι ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο έγινε στόχος σήμερα το πρωί «από τον αμερικανικό τρομοκρατικό στρατό» κοντά στο νησί, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Άλλος δημοσιογράφος του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου στην πόλη Τζασκ έκανε λόγο για επιθέσεις κατά δύο πετρελαιοφόρων «κοντά στην πόλη». «Το ένα από αυτά τα πετρελαιοφόρα ήταν άδειο και το δεύτερο μετέφερε πετρέλαιο», πρόσθεσε, λέγοντας ότι τα πληρώματα είχαν μεταφερθεί στην ξηρά. Νωρίτερα σήμερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χαργκ.

Έπειτα από ένα μήνα, τον Αύγουστο, που χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση των πληγμάτων, οι συγκρούσεις ξανάρχισαν στις 30 τους μηνός με πρωτοβουλία του αμερικανικού στρατού, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να αποτρέψει την εκτόξευση πυραύλων που φέρουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε στοχοθετώντας τους γείτονές της στον Κόλπο, όπως έχει κάνει από την αρχή της σύγκρουσης που ξέσπασε με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν «πλήγματα ακριβείας» στο Ιράν, τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν πολεμούν». Θέλοντας ν' αυξήσει την οικονομική πίεση, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, η οποία ήδη υφίσταται κυρώσεις εδώ και δεκαετίες.

«Εάν ανοίξετε πυρ εναντίον δύο πλοίων μας, θα σας επιβάλουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό τίμημα: θα σας πάρουμε τρία», δήλωσε ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, μετά τα σημερινά πλήγματα. Η σύγκρουση, η οποία μετρά χιλιάδες νεκρούς και έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, έχει προκαλέσει ανάφλεξη στην περιοχή με αρκετά μέτωπα.

Στην Υεμένη, όπου οι εχθροπραξίες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι είχαν καταλαγιάσει εδώ και χρόνια έπειτα από μια εκεχειρία, νέες μάχες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 200 ανθρώπων από την Πέμπτη. Στον Λίβανο, χώρα που σύρθηκε στον πόλεμο τον Μάρτιο από το κίνημα Χεζμπολάχ, άλλο σύμμαχο της Τεχεράνης, ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους την Παρασκευή, εκ των οποίων μια νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.