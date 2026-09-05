Ανδρουλάκης: Συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα από την τραγική απώλεια των δύο πιλότων του Phantom

«Είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως «είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους».

Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Τουρνάς, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των δύο αξιωματικών και έστειλε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες τους