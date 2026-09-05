Μητσοτάκης: Είμαι υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, δηλώνει πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ, αλλά και πιο έμπειρος, έναντι των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.

Με ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στην παρουσία του στο βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για 8η φορά όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ, αλλά και πιο έμπειρος, έναντι των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, τονίζει τους στόχους της κυβέρνησης που αφορούν σε στοχεύσεις σε διαφορετικά πεδία: στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους.

Όπως καταλήγει στην ανάρτηση του, το πλέγμα των πρωτοβουλιών αποσκοπεί στη διατήρηση της ανάπτυξης, που χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές.

Αναλυτικά ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:

«Ανεβαίνω στο βήμα της ΔΕΘ για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση ωστόσο και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν.

Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.

Έχουμε μπροστά μας ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με παράλληλες στοχεύσεις σε διαφορετικά πεδία: στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους.

Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Στις παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδύναμων. Αλλά και στη διατήρηση της ανάπτυξης, που χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές».

