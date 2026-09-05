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ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η ακρίβεια έχει «καταπιεί» ήδη τις εξαγγελίες της ΝΔ

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ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η ακρίβεια έχει «καταπιεί» ήδη τις εξαγγελίες της ΝΔ
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«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει μέρισμα ανάπτυξης. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει μέρισμα ανάπτυξης. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Έλληνα πρωθυπουργού.

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα το "μέρισμα από την υπερφορολόγηση", από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών» υπογράμμισε η Κουμουνδούρου, εξηγώντας πως: «με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ.:

  • Αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον «χώρο».
  • Συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη.
  • Αποπληρώνει πρόωρα 13 δισ. ευρώ φθηνού χρέους.
  • Και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισ. ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας.

«Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της ΝΔ» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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tags:
ΣΥΡΙΖΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2026
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