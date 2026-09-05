Κίνα: Kινεζικός ρομποτικός βραχίονας εκσυγχρόνισε την παραγωγή καουτσούκ της Seng Fong Holdings Berhad στη Μαλαισία

Η εξέλιξη ήρθε μέσω εφαρμογής από μία κινεζική εταιρία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μία γραμμή παραγωγής στην Seng Fong Holdings Berhad στη Μαλαισία, ένας ρομποτικός βραχίονας μεταφέρει έναν τάκο από καουτσούκ βάρους 35 κιλών, ενώ τα “μάτια” και ο “εγκέφαλος” του συστήματος, αποτελούνται από σκάνερ λέιζερ, κάμερες 3D, αλλά κι αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιβάλλον παραγωγής έχει τεχνολογικά οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ν’ ανταποκρίνεται με σύγχρονο τρόπο, στην παραδοσιακή πρόκληση της εντατικής βιομηχανικής επεξεργασίας του καουτσούκ.

Η αναφερόμενη τεχνολογική λύση παραγωγής για την επεξεργασία του καουτσούκ, αναπτύχθηκε από μία κινεζική εταιρία τεχνητής νοημοσύνης που έχει την έδρα της στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, επιτρέποντας στην εταιρία από τη Μαλαισία ν’ αυτοματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας στη βιομηχανική παραγωγή καουτσούκ, να μειώσει το εργατικό κόστος κατά 20%-30%, ενώ ταυτόχρονα βελτιώθηκε η διαδικασία επίβλεψης της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ