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Ισραήλ: Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ επισκέφτηκε μία παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη που έχει δεχθεί επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους

Newsroom
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Ισραήλ: Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ επισκέφτηκε παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη που έχει δεχθεί επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους
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Ο Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκε την Τουρμούς Άγια που αποτέλεσε στόχο επιθέσεων από εποίκους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι συναντήθηκε σήμερα με Αμερικανούς παλαιστινιακής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων και συγγενών Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς έποικους, σε μία παλαιστινιακή πόλη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που αποτέλεσε στόχο επιθέσεων από εποίκους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, καθώς η βία από τους εποίκους, η οποία γίνεται ευρύτερα αντιληπτή ως επίδειξη ανοχής από την πλευρά της κυβέρνησης του Ισραήλ, έχει σταδιακά καταδικαστεί από την διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει καταδικάσει την βία των εποίκων, ενώ οι δράστες συλλαμβάνονται σπάνια κι ακόμη πιο σπάνια καταδικάζονται για τις πράξεις τους.

Ο Χάκαμπι χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε στην Τουρμούς Άγια, όπου οι περισσότεροι από τους Παλαιστίνιους κατοίκους είναι Αμερικανοί πολίτες, ως εποικοδομητική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΗΠΑ
Ισραήλ
Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη
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