Μητσοτάκης- 90η ΔΕΘ: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους

Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της… Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σε ένα πρωτόγνωρα κατάμεστο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη του λόγου του έκανε αναφορά στην τραγωδία στη Τανάγρα, τονίζοντας ότι είναι «διάχυτη η θλίψη» και πρόσθεσε ότι «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων – απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι. Συμπλήρωσε ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς τους.

Άλμα ευημερίας

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τον Οδικό Χάρτη του 2027, έναν πρόλογο του νέου προγράμματος. Μια πορεία προς το 2031, για άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της… Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030». Ανέφερε ότι μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός και πρόσθεσε έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε.

«Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο», πρόσθεσε.

Πολιτική για τους πολλούς

Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς, τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη.

«Επιδίωξή μας τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα».

Όπως ανέφερε, «στις νέες επιλογές μας η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα και η εθνική ανάπτυξη προϋπολογισμό του απλού σπιτικού» και συμπλήρωσε ότι όλοι οι Έλληνες θα αισθάνονται το βήμα τους σταθερό σε έναν κόσμο ασταθή.

«Το ενδιαφέρον μας βρίσκεται στο σύνολο της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και ανέφερε: Επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχους, υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, αγρότες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ενοικιαστές.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας και μέρισμα ανάπτυξης για όλους Οι κύριοι άξονες των μέτρων ύψους 2,2 δισ. € το 2027 αφορούν σε:

-Ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος για όλη την κοινωνία

-Ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων

-Κοινωνική πολιτική σε στεγαστικό, δημογραφικό, υγεία

-Ενεργειακή αυτονομία και μείωση κόστους ρεύματος

Ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος για:

-Ελεύθερους επαγγελματίες

-Μισθωτούς ιδιωτικού τομέα

-Δημόσιους υπαλλήλους

-Συνταξιούχους

-Αγρότες

-Άτομα με Αναπηρία

-Οικογένειες, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι



