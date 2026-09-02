Μαρινάκης: «Λεφτά από Monopoly» οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης - Οι αναφορές σε Τσίπρα και Σαμαρά

«Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, τα φύλα θα παραμείνουν δύο», τόνισε - «Η εξωτερική πολιτική μας επί των ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει τίτλο ήρεμα νερά»

Ανεβαίνουν οι τόνοι λίγες ημέρες πριν από την ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να χαρακτηρίζει «λεφτά από Monopoly» τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Δεν θα σχολιάσουμε τα λεφτά από Monopoly που δίνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως υποστήριξε, «μόνο τον τελευταίο ενάμιση μήνα, ο κύριος Τσίπρας, αν σκεφτείτε αυτά που έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές, όλα όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει περίπου για 15 με 20 δισεκατομμύρια».



«Τα δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει ο κύριος Τσίπρας, ακόμα κι αν δεχθούμε αυτή την κοστολόγηση, κάθε ομιλία του κυρίου Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι πολίτες αξιολογούν πλέον με διαφορετικό τρόπο τις πολιτικές εξαγγελίες, σημειώνοντας πως «η αξιοπιστία είναι κάτι που χτίζεται πολύ δύσκολα και γκρεμίζεται μέσα σε μία μέρα, εν προκειμένω για τον κύριο Τσίπρα σε 4,5 χρόνια».

Ανακοινώσεις ΔΕΘ

«Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεων», προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις θα αφορούν «άμεσα ή έμμεσα» τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

«Η φιλοσοφία των μέτρων που είναι κοντά στην οριστικοποίησή τους από τον πρωθυπουργό είναι η εξής: Καταφέραμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολέμων και κρίσεων, ενώ μειώσαμε τους φόρους, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη φορολογία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων, εκ των οποίων οι 23 αφορούν τον ΦΠΑ.

«Εγώ δεν λέω ότι αρκούν. Εγώ δεν λέω ότι ο κόσμος αδικαιολόγητα ζητάει και άλλες μειώσεις φόρων», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «μία μονάδα ΦΠΑ συνολικά είναι ένα δισ.».

Για τον ΕΝΦΙΑ, σημείωσε ότι έχει μειωθεί κατά 50% επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ για τις επικείμενες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ τόνισε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η εφαρμογή των μέτρων.

«Περισσότερη σημασία από τα μέτρα αυτά καθαυτά, που έχουν αξία και θα τα αναλύσουμε και θα τα εξηγήσουμε και θα αποδείξουμε ευρώ-ευρώ πώς φτάσαμε στα μέτρα αυτά, έχει η εφαρμογή τους», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του “δεν πληρώνω”»

Σκληρή ήταν η κριτική του Παύλου Μαρινάκη και προς το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος.

«Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του “δεν πληρώνω”», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αρχική επίκληση της Κύπρου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποδομήθηκε από την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών.

«Το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν ότι είναι κορόιδα», πρόσθεσε. «Εδώ η αντιπολίτευση, αντί να μας ζητάει να τρέξουμε πιο γρήγορα, μας ζητάει στην πραγματικότητα να βάλουμε όπισθεν». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στην ανάγκη κοστολόγησης των προτάσεων της αντιπολίτευσης: «Αν αυτά τα λεφτά τα οποία τάζουν υπήρχαν, θα έπρεπε δίπλα σε κάθε μέτρο πρώτο να έχουμε μια σοβαρή κοστολόγηση. Δεύτερον, ένα αντίμετρο. Δεν το κάνουν αυτό».

«Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μας ο Σαμαράς, τα φύλα είναι δύο»

Σχολιάζοντας την τελευταία αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μας».

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας Εστίας σχετικά με ερώτημα που αφορούσε τα φύλα σε έγγραφο δημόσιου φορέα, υποστήριξε ότι το ζήτημα αποσαφηνίστηκε από δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από τον ΕΟΔΥ και ένα από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Υπήρχε ερώτημα στο φύλλο: “Άρρεν, θήλυ, άλλο”. Είναι, νομίζω, προφανές ότι ούτε το 2013 ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει ούτε από εκείνη την κυβέρνηση, ούτε από τη σημερινή, woke ατζέντα», είπε. «Αν δεχθούμε τις αιτιάσεις του κυρίου Σαμαρά ή της εφημερίδας που έβγαλε χτες το δημοσίευμα, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι και το ’13 υπήρχε τέτοια ατζέντα. Ούτε τότε υπήρχε, ούτε τώρα υπάρχει», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ακόμη ότι «όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, τα φύλα θα παραμείνουν νομοθετικά δύο». «Δεν υπάρχει ούτε γονέας 1 ούτε γονέας 2. Υπάρχει πατέρας και μητέρα. Και όλα αυτά είναι ξεκάθαρα», ανέφερε.

«Η εξωτερική πολιτική δεν έχει τίτλο "ήρεμα νερά"»

Σχολιάζοντας την κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και ειδικότερα την πολιτική των «ήρεμων νερών» απέναντι στην Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για ένα «ψευδεπίγραφο αφήγημα ενδοτικότητας».

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα “ήρεμα νερά”. Ναι, επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο. Για εμάς, μέσα από τον διάλογο, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές», τόνισε.

Όπως είπε, «ο τίτλος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι μια υπερήφανη, ενεργητική εξωτερική πολιτική που παράγει αποτελέσματα». «Ο λόγος που δεχόμαστε όλες αυτές τις συκοφαντικές επιθέσεις και τις υπερβολικές διατυπώσεις είναι γιατί μέσα σε επτά χρόνια, επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, έχουν προχωρήσει όσα δεν μπορούσαν να φανταστούν οι προκάτοχοί μας σε ολόκληρες δεκαετίες».

Δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την ηλεκτρική διασύνδεση

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.

«Έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές και θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας, κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης», είπε.

«Θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το διεθνές δίκαιο, δεν είναι το πρώτο τέτοιο έργο το οποίο προχωράει. Άρα, δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό δεν μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα». «Το έργο θα προχωρήσει όπως έχει προβλέψει ο σχεδιασμός του και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο», κατέληξε.