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ΟΔΔΗΧ: Στο 2,41% η απόδοση για τα έντοκα γραμμάτια έτους 400 εκατ. ευρώ

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ΟΔΔΗΧ: Στο 2,41% η απόδοση για τα έντοκα γραμμάτια έτους 400 εκατ. ευρώ
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Στο 2,41% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σήμερα.

Στο 2,41% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 1,97%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,5 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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