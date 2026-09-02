Στενά του Ορμούζ: Δύο τάνκερ προσέκρουσαν σε νάρκες και τυλίχθηκαν στις φλόγες

Στη ανακοίνωσή τους οι Φρουροί δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής» πριν «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν... αυτήν την στιγμή φλέγονται».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει ορισθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Στη ανακοίνωσή τους οι Φρουροί δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής» πριν «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν... αυτήν την στιγμή φλέγονται». Είχαν υποχρεωθεί να αποβιβάσουν τα πληρώματά τους και είχαν περάσει υπό τον έλεγχο αμερικανών πρακτόρων, παρά τις προειδοποιήσεις των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης για τον κίνδυνο διέλευσης από ναρκοθετημένη διαδρομή.

Η δημόσια σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά την χθεσινή επίθεση εναντίον τάνκερ στο Ορμούζ.

«Η Bahri επιβεβαιώνει ότι το πλοίο Sidr ενεπλάκη σε συμβάν ασφαλείας καθώς διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ» την νύκτα της 31ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του Χ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ